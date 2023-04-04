Поддержка и стимулы

В числе получателей как молодежь, так и население сел региона. Для льготного кредитования региону Приаралья из респуб­ликанского бюджета выделено 4,3 млрд тенге.

Директор палаты предпринимателей Кызылординской области Пирмухаммед Сыздыков считает, что такая поддержка вызовет интерес жителей ре­гиона к бизнесу.

– Глава государства на первой сессии Парламента VIII созыва подчеркнул необходимость формирования «новой волны» предпринимателей, вносящих вклад в развитие страны, – отметил он. – В текущем году для предоставления кредитов молодежи и сельским жителям области под 2,5% региону выделено 4,3 миллиарда тенге. Это огромная поддержка и хорошая возможность для тех, кто хотел бы начать свое дело.

Руководитель палаты предпринимателей также сообщил о том, что государственная поддержка этим не ограничивается.

– «Атамекен» в рамках Нацио­нального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы осуществляет проект «Мен кәсіпкер», – рассказал Пирмухаммед Сыздыков. – Нынче в его рамках планируется оказать услуги по консультированию, обучению и сопровождению проектов около 600 кызылординцам.

Пирмухаммед Сыздыков считает, что озвученное в Парламенте поручение Президента о принятии комплексных мер по поддержке малого и среднего бизнеса также активизирует работу в этом направлении.

– Сейчас народ хорошо понимает, что есть всесторонняя поддержка для занятия бизнесом, – говорит руководитель палаты. – Правда и то, что пока встречаются административные барьеры. В такой ситуации палата всегда готова защитить предпринимателя, оказать ему действенную помощь.