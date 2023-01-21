Подъездные железнодорожные пути переходят в госсобственность Казахстана

Меры по возврату в государственную собственность некоторых активов, являющихся неотъемлемой частью производственного процесса в железнодорожных перевозках, обсудили в Правительстве, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики Казахстана.
В ходе заседания было также отмечено, что от собственников ряда частных компаний поступили обращения с предложениями передать в республиканскую собственность 145 подъездных железнодорожных путей.
Глава Правительства дал поручение провести все необходимые процедуры для реализации данных мер.
Кроме того, члены Комиссии рассмотрели ситуацию ход работы по возврату в госсобственность некоторых инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли.
Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов поручил ускорить процедуры по всем рассматриваемым вопросам для достижения конкретных результатов уже в ближайшее время.