Подъездные железнодорожные пути переходят в госсобственность Казахстана

Меры по возврату в государственную собственность некоторых активов, являющихся неотъемлемой частью производственного процесса в железнодорожных перевозках, обсудили в Правительстве, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET .

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики Казахстана.

В ходе заседания было также отмечено, что от собственников ряда частных компаний поступили обращения с предложениями передать в республиканскую собственность 145 подъездных железнодорожных путей.

Глава Правительства дал поручение провести все необходимые процедуры для реализации данных мер.

Кроме того, члены Комиссии рассмотрели ситуацию ход работы по возврату в госсобственность некоторых инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли.

Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов поручил ускорить процедуры по всем рассматриваемым вопросам для достижения конкретных результатов уже в ближайшее время.