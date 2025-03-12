Подготовка к паводкам: 74 гидротехнических сооружения отремонтировали в Казахстане

На сегодня планируются многофакторные обследования 105 гидросооружений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, в 2024 году для подготовки к паводкам Минводы отремонтировало 74 гидротехнических сооружения. Для улучшения пропускной способности очищены 239 км русел рек.

Кроме того, в 16 регионах страны отремонтировано и возведено 384 дамб общей длиной 584 км. Также, совместно с местными акиматами, идет реализация 57 проектов по строительству, реконструкции и восстановлению защитных дамб и гидротехнических сооружений в 84 населённых пунктах 6 областей: Акмолинской, Актюбинской, ЗКО, Павлодарской, СКО и Костанайской областей. Эти работы позволят обеспечить безопасность 359 тысяч человек.

В 2024 году проведено многофакторное обследование на 84 водохозяйственных объектах в 14 областях Казахстана. На сегодня планируются многофакторные обследования 105 гидросооружений.

«Все водохранилища страны работают по утвержденным ранее графикам. Ведется постоянный мониторинг уровня воды и круглосуточные дежурства. Продолжается сброс воды из водохранилищ для создания свободных емкостей. Это обеспечит безопасный пропуск воды во время паводкового периода», – заключил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Напомним, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросам подготовки к паводковому периоду.

Кроме того, ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства представил обновленные данные прогноза погоды на весенний период.