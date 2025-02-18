Систему прогнозирования паводков Tasqyn ввели в эксплуатацию в Казахстане

Паводки,Водное хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

На сегодня ведется моделирование паводков по 142 гидропостам на 128 участках рек

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросам подготовки к паводковому периоду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

На сегодня ведется моделирование паводков по 142 гидропостам на 128 участках рек. 114 специалистов бассейновых инспекций и филиалов «Казводхоза» ведут ежедневный мониторинг данных по гидропостам и вносят их в систему.

Система Tasqyn интегрирована в глобальную систему оповещения о наводнениях GloFAS. Окончательный прогноз на паводковый период 2025 года Tasqyn даст в начале марта.

«Помимо подготовки к паводку внутри страны, мы также поддерживаем постоянную связь с коллегами из соседних государств. Обмен информацией проходит оперативно. Также продолжается сброс воды из водохранилищ, чтобы обеспечить свободные емкостей для приема весеннего паводка. На сегодня водохранилища могут принять 13 млрд кубометров воды»,– сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, ранее в ВКО ЧС-ники и местные исполнительные власти приступили к превентивным мерам накануне паводка. На горных реках районов Алтай, Улкен Нарын, а также Маркакольского, Катон-Карагайского, Курчумского и Шемонаихинского районов намечено два десятка участков для профилактических взрывов. В Глубоковском районе на реке Глубочанка уже провели крошение льда на площади 3,2 тыс. кв. метров. 

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