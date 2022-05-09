Подготовка к референдуму

Центральная избирательная комиссия РК начала подготовку к референдуму.

ПРАВИЛА И СРОКИ

На первом заседании ЦИК, выполняющей функции Центральной комиссии референдума (ЦКР), рассмотрены вопросы организации и проведения всенародного голосования по поправкам в Конституцию, назначенного на 5 июня 2022 года. В заседании приняли участие представители Генеральной прокуратуры, министерств иностранных дел, информации и общественного развития, здравоохранения, в режиме видеоконференцсвязи – территориальные комиссии референдума.

Как подчеркнул председатель ЦКР Нурлан Абдиров, референдум – это важнейший институт прямой демократии, один из способов участия общественности в принятии решений, важных для государства и для каждого отдельного гражданина. Поправки, вносимые по инициативе Президента, затрагивают треть статей Конституции.

– Как отметил Глава государства, референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана, – сказал Нурлан Абдиров.

Первым вопросом повестки дня стали организационные аспекты подготовки и проведения республиканского референдума. Как сообщил заместитель председателя ЦКР Константин Петров, постановлением ЦКР определено, что комиссии референдума используют печати и интернет-ресурсы соответствующих избирательных комиссий.

Кроме того, Константин Петров вынес на рассмотрение ЦКР проект Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума. Согласно плану, составы территориальных и участковых комиссий референдума, сведения о месте нахождения и времени работы комиссий, а также сообщения о границах участков референдума должны быть опубликованы в СМИ не позднее 15 мая 2022 года.

Агитация начинается после назначения референдума и завершается в 00.00 часов 4 июня 2022 года (агитация запрещается в день, предшествующий голосованию, и в день проведения голосования).

Списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, по каждому участку подписываются акимом, решением которого образован участок, и представляются по акту не позднее 15 мая 2022 года (за 20 дней до начала голосования).

О времени и месте голосования участковая комиссия референдума оповещает граждан не позднее 25 мая 2022 года (не менее чем за 10 дней до дня голосования).

Голосование будет проходить на участках 5 июня с 07.00 до 20.00 часов по местному времени, если не установлено иное. Итоги голосования подводятся на заседании Центральной комиссии референдума, оформляются протоколом, подписываются председателем, заместителем председателя, сек­ретарем и членами ЦКР и утверж­даются постановлением.

НАБЛЮДАТЕЛИ И СМИ

На первом заседании ЦКР также принято постановление по вопросам деятельности наблюдателей иностранных государств, международных организаций, представителей иностранных средств массовой информации при проведении республиканского референдума. Секретарь ЦКР Мухтар Ерман сообщил, что иностранные наблюдатели могут участвовать в наблюдении за голосованием по приглашению председателя Центральной комиссии референдума и министра иностранных дел РК.

– Наблюдатели иностранных государств и международных организаций аккредитуются при Центральной комиссии референдума по представлению Минис­терства иностранных дел. При МИД открыт Штаб по вопросам международного наблюдения. Аккредитованным наблюдателям иностранных государств и международных организаций выдается удостоверение аккредитации установленного ЦКР образца, являющееся основанием для их деятельности в период проведения референдума, – сказал Мухтар Ерман.

По его словам, представители иностранных СМИ также могут осуществлять наблюдение при наличии удостоверения об аккредитации, выданного МИД РК. Предусмотрена возможность сопровождения иностранных наблюдателей переводчиком. Проведение аккредитации заканчивается в 18.00 по времени Нур-Султана 30 мая 2022 года.

О правилах аккредитации журналистов и освещения предстоя­щего всенародного голосования рассказала на заседании член ЦКР Анастасия Щегорцова. Она отметила, что сотрудникам СМИ, аккредитованным при комиссиях, гарантируется доступ на мероприятия, связанные с проведением референдума. Постановлением, принятым ЦКР, предусмотрен алгоритм аккредитации представителей средств массовой информации.

В соответствующие комиссии референдума должно быть предоставлено заявление о временной аккредитации журналиста на мероприятия референдума, в котором указаны фамилия, имя, отчество журналиста, его контактные данные, наименование и сроки проведения мероприятия, сведения о СМИ: наименование, юридический адрес и контактные данные. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность аккредитуемого журналиста. Заявление подписывает собственник или главный редактор соответствующего СМИ, в документе он подтверждает, что указанный журналист является работником СМИ.

Основаниями для отказа в аккредитации комиссией референдума являются: непредоставление соответствующих документов, наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска средства массовой информации, отсутствие указанного СМИ в реестре поставленных на учет периодических печатных изданий, информационных агентств, интернет-ресурсов, который ведется уполномоченным органом.

АГИТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ

Как отметил председатель ЦКР Нурлан Абдиров, в рамках Конституционного закона «О республиканском референдуме» гражданам и общественным объединениям Казахстана гарантируется право выражать свое мнение по вопросу, вынесенному на референдум, на собраниях, митингах, сходах граждан, в средствах массовой информации.

О проведении агитации в СМИ перед республиканским референдумом, а также мониторинге информационного пространства рассказала на заседании вице-министр информации и общест­венного развития Нургуль Мау­берлинова. Она подчеркнула, что, согласно законодательству, все агитационные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей их, месте печати и тираже, лицах, ответственных за их выпуск. Распространение анонимных агитационных материалов запрещается.

– Конституционным законом «О республиканском референдуме» установлен запрет на агитацию в день, предшествующий голосованию, и непосредственно в день референдума. В связи с этим будет осуществляться мониторинг СМИ и соцсетей в период подготовки и проведения референдума в соответствии с действующим алгоритмом в части выявления противоправного контента. Материалы с признаками нарушений будут направлены в Генеральную прокуратуру для принятия соответствующих мер, – сказала Нургуль Мауберлинова.

В свою очередь заместитель генерального прокурора Булат Дембаев сообщил, что за распространение анонимных агитационных материалов предусмотрена административная ответственность по статье 113 КоАП (штраф в размере 25 МРП, или 79 500 тенге).

– Не допускается распространение агитационных материалов, содержащих призывы к насильственному изменению конституционного строя, нарушению территориальной целостности республики, подрыву безопаснос­ти государства, а также идеи социального, расового, национального, религиозного, сословного и родословного превосходства, жестокости и насилия, – подчерк­нул Булат Дембаев.

На заседании также выступила вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова с докладом о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при агитации перед республиканским референдумом.

Кроме того, член ЦКР Сабила Мустафина представила план каскадного обучения членов комиссий референдума, которое будет проходить поэтапно до 4 июня и завершится повсеместным тренингом по организации и проведению дня голосования. К обучению будут привлечены региональные филиалы Академии государственного управления.

Отдельным направлением станет онлайн-обучение для членов комиссий референдума, образованных при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах. Соорганизатором является территориальная комиссия Нур-Султана, к которой относятся 66 зарубежных участковых комиссий.

Также совместно с МИОР будут проведены обучающие семинары для представителей средств массовой информации и общественных объединений.

ФОРМЫ И СПИСКИ

В тот же день, 6 мая, состоялось второе заседание ЦКР, на котором принят ряд постановлений. В частности, утверждены восемь форм документов для проведения республиканского референдума. В этом перечне формы списка граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, протоколов участковых комиссий об открытии участка и о результатах голосования на участках и в рамках административно-территориальных единиц, форма протокола ЦКР об итогах референдума и другие документы.

Также на заседании рассмотрены вопросы информирования при проведении республиканского референдума. Как сообщила член ЦКР Анастасия Щегорцова, все заседания Центральной комиссии референдума проходят в онлайн-режиме с трансляцией на официальном интернет-ресурсе и YouTube-канале комиссии с обеспечением сурдоперевода. Также функционирует Telegram-канал. На все мероприятия Центральной комиссии референдума предос­тавляется доступ аккредитованным представителям СМИ, после каждого заседания предусмотрено проведение брифингов. Кроме того, предусмотрено изготовление по заказу ЦКР различных информационных материалов. Они будут размещаться в респуб­ликанских и региональных СМИ, на демонстрационных баннерах в общественных местах, на интернет-ресурсах центральных государственных и местных исполнительных органов.

Кроме того, с 25 мая в помещениях для голосования будут размещены информационные материалы, содержащие текст вопроса, вынесенного на референдум, и проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

ЦКР совместно с уполномоченным органом в сфере цифровизации прорабатывается вопрос SMS-рассылки с предложением всем казахстанцам проверить свои данные в списках граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме.

Формированию списков граж­дан, участвующих во всенародном голосовании, был посвящен отдельный пункт повестки заседания. Заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров сообщил, что списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, составляются соответствующими местными исполнительными органами (акиматами) на основании регистрации по месту жительства на территории конкретного участка для голосования.

Под местом жительства понимается место постоянной регис­трации. Граждане, имеющие временную регистрацию, могут быть включены в списки только на основании поданного ими заявления.

По каждому участку референдума соответствующий аким представляет списки граждан по акту в избирательную комиссию референдума за 20 дней до начала голосования, то есть 15 мая. Гражданам для ознакомления списки будут предоставлены за 15 дней до дня голосования, то есть с 20 мая.

Списки по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания, а таких участков 553 по республике, представляются для ознакомления за пять дней до дня голосования. Это участки, созданные в домах отдыха, санаториях, стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства, в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, в воинских частях.

Кроме того, при представительствах Республики Казахстан в 51 иностранном государстве будут образованы участки, на них в списки включаются все граждане, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся в длительной заграничной командировке и имею­щие действительные пас­порта гражданина РК. Граждане, прибывшие в иностранные государства по частным приглашениям, в служебные, деловые и туристические поездки, при их обращении в участковую комиссию и при наличии у них действительного паспорта гражданина РК также включаются в список. МИД оказывает содействие участковым комиссиям, расположенным за пределами Казахстана, для включения в списки наших граждан, находящихся за рубежом.

На заседании ЦКР также рассмотрены вопросы изготовления бюллетеней для голосования при проведении республиканского референдума, выдачи и учета открепительных удостоверений на право голосования и вопросы обеспечения условий для лиц с инвалидностью при проведении республиканского референдума.

В тот же день Центральная комиссия референдума выступила с обращением к казахстанцам. В нем говорится о том, что все граждане РК, достигшие на день голосования 18-летнего возрас­та, имеют правовое основание участвовать в республиканском референдуме по поправкам в Конституцию 5 июня 2022 года.

«Гарантией реализации конституционного права на участие в референдуме является включение вас в списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме», – указано в обращении. – «Призываем всех проявить гражданскую ответственность и реализовать свое право на участие в республиканском референдуме! Важен голос каждого!»