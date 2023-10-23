Подготовка к выборам продолжается

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров с рабочей поездкой посетил Туркестанскую и Жамбылскую области для инспекции хода подготовки и проведения выборов акимов районов. В инс­пекции участвовали секретарь ЦИК Мухтар Ерман и ответственные сотрудники аппарата Центризбиркома.

В Туркестанской области Нурлан Абдиров посетил четыре района, где пройдут выборы акимов: Байдибекский, Мактааральский, Созакский и Шардаринский. Но в первую очередь глава ЦИК в Таразе встретился со студентами Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави. Он подробно рассказал о политических реформах Президента, изменениях в избирательной системе, процессах демократизации и так далее.

Участники встречи приняли участие в онлайн-анкетировании: 40,3% ответивших поддержали внедрение дистанционного электронного голосования, почти 80% проголосовали за требование об обязательном знании кандидатом в президенты страны государственного языка и сдаче лингвистического экзамена, 61,2% опрошенных считают, что гражданин, имевший судимость, не может выдвигаться на выборные должности разного уровня. Аналогичные онлайн-опросы были проведены и на встречах с молодежью шести районов Туркестанской и Жамбылской областей с сопоставимыми с Таразом результатами ответов.

Поездка продолжилась встречей с сельской молодежью Созакского района. В беседе Нурлан Абдиров говорил о выборах акимов сельского и районного уровней, политических реформах, в числе которых – упрощение процедуры регистрации политических партий, альтернативных формах голосования, требованиях к кандидатам на выборные должности. Обсуждая данные требования, местный житель Сержан Бекманулы заявил, что кандидат в президенты обязан знать государственный язык и данное требование является неоспоримым.

После прошла встреча председателя ЦИК с жителями и акимом сельского округа Жартытобе Созакского района, избранным на недавно прошедших выборах. Он является одним из самых молодых акимов сел в Туркестанской области. Местные жители положительно высказались о его деятельности. А Мурат Алшынбекулы и Садык Абдаршулы выразили уверенность, что выборы акимов являются эффективным механизмом отбора и продвижения местных кадров, а также контроля за деятельностью акима.

В Байдибекском районе Нурлан Абдиров на встрече с жителями и избранным ими акимом аула Жамбыл, а также с молодежью села Шаян подробно рассказал о важных изменениях в избирательной системе, предстоящих выборах акима района, накапливаемом опыте выборов сельских акимов и оценке их деятельности.

Житель села Жамбыл Амир Айдарулы поделился опытом избрания акима села, где, по его мнению, основным критерием для электората были предвыборные программы кандидатов, добавив, что и на выборах районного акима люди будут голосовать исходя из тех же соображений. Ветеран труда Сейдилда Турлыбеков заявил, что прямые выборы акимов стали своего рода социальным лифтом для отбора и продвижения эффективных управленцев на госслужбе, приведя в пример акима своего села, который прошел конкурс на должность замес­тителя акима района в другом регионе.

В Шымкенте председатель ЦИК ознакомился с деятельностью городской и районных избирательных комиссий в межэлекторальный период и их материально-техническим оснащением.

В ходе посещения Мактааральского и Шардаринского районов Туркестанской области глава ЦИК традиционно встретился с молодежью и жителями, а также акимом поселка Мырзакент. Там также шла речь об особенностях проведения выборов акимов сельского и районного уровней, последних конституционных изменениях, различных вопросах избирательной системы.

Ветеран труда Нургали Турашев заявил, что жители Мырзакента поддерживают политические реформы Президента, а также предложил увеличить количество депутатов Мажилиса, избираемых по одномандатным округам. Шадияр Байтен и Калибиби Андирова положительно оценили работу избранного ими акима поселка и считают, что выборы уже районного акима являются продолжением демократических реформ.

После председатель ЦИК отправился в Жамбылскую область, где будут избираться акимы Жуалынского района и района имени Т. Рыскулова.

В Жуалынском районе Нурлан Абдиров встретился с молодежью, затем с жителями и акимом села Нурлыкент, в районе имени Т. Рыскулова – с сельской молодежью. На встречах он также изложил суть конституционных изменений, использования мажоритарной системы наряду с пропорциональной, рассказал о международном опыте применения альтернативных форм голосования. Много говорилось и о проводимых выборах акимов районного уровня. Представитель общественной организации Аскар Кадыркулулы поинтересовался ролью наблюдателей при возможном использовании электронной системы голосования и поддержкой наблюдателей со стороны государства.

В Туркестанской и Жамбылской областях глава ЦИК посетил ряд избирательных участков, где указал на необходимость обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью и условий для работы наблюдателей.

Также во всех четырех районах Туркестанской области и двух районах Жамбылской области под председательством Нурлана Абдирова состоялись совещания по вопросам проведения в пилотном режиме выборов акима. О готовности к выборам доложили руководители территориальных избирательных комиссий, местных исполнительных и правоохранительных органов. Председатель ЦИК обратил внимание должностных лиц на необходимость проведения выборов в строгом соответствии с избирательным законодательством и обеспечения общественной и иной безопасности.

Во время посещения районов Туркестанской и Жамбылской областей проводилась оценка уровня профессиональной подготовленности членов участковых избирательных комиссий. В рамках обучающих семинаров традиционно состоялась деловая игра «День голосования», в которой разыгрывались кейсовые задания о правах и обязанностях участников избирательного процесса, моделировались нестандартные ситуации, возникающие в день голосования, и даны компетентные разъяснения способов их разрешения.