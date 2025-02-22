Подкаст о насущном

Обсуждение этой темы стало особенно актуальным в связи с внесением на рассмотрение депутатов Парламента поправок в проект Налогового кодекса.

В ходе трехчасового откровенного разговора председатель Сената Парламента Мау­лен Ашимбаев, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов и известный экономист Алмас Чукин детально проанализировали предпосылки налоговой реформы, ее ключевые направления, а также влияние на бизнес и общую экономическую ситуацию в стране.

– Президент страны ­Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по созданию оптимальной и сбалансированной налоговой системы, и все вместе будем способствовать тому, чтобы такой важный, нужный, эффективный документ был принят. Налоговая реформа направлена на долгосрочное, качест­венное и устойчивое развитие страны, а также на выполнение всех социальных обязательств, – отметил председатель палаты Маулен Ашимбаев.

В числе вопросов, которые поднимались на подкасте, – изменение ставок НДС, налоговые льготы для бизнеса, оптимизация государственных расходов, влияние налоговой политики на инфляцию, механизмы компенсаций и адресной социальной помощи. Как подчеркнул спикер Сената, налоговая реформа является стратегически важной инициативой, направленной на долгосрочное развитие Казахстана.