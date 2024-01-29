Какая погода будет в Казахстане в предстоящие три дня
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В температурном фоне значительных изменений не предвидится
Прогноз погоды по Казахстану на 30 января -1 февраля предоставило РГП "Казгидромет", передает корреспондент Kazpravda.kz
Синоптическую ситуацию в Казахстане будет формировать северо-западный циклон, который обусловит неустойчивый характер погоды.
Ожидаются осадки, в северных регионах в виде снега, в южных регионах в виде мокрого снега и дождя, усиление ветра с метелью, в горных районах юга ожидаются сильный дождь, снег, гололед и туман. В температурном фоне значительных изменений не предвидится.