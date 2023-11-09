Подозреваемого в изнасиловании подростка задержали в области Жетысу

Фото: Kazpravda.kz

В области Жетысу задержали мужчину, разыскиваемого по подозрению в преступлении в отношении несовершеннолетнего, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации полицейских, его задержали в горах Сарканского района в 10 км от села Тополевка. Сейчас 38-летний мужчина доставлен в районную полицию.

"Задержанный подозревается в особо тяжком преступлении, совершенном 7 ноября в отношении 14-летнего подростка. Подавшегося в бега подозреваемого разыскивали в течение последних двух суток силами полицейских нескольких районов и оперативников областного департамента", - сообщили в ДП.

Были созданы несколько розыскных групп, осуществлявших проческу горной и степной местности. Отмечается, что задержать преступника помогли военнослужащие погранвойск.

Ориентировка на разыскиваемого была размещена в соцсетях и направлена во все подразделения полиции региона. В поисковых мероприятиях полицейские также задействовали спецтехнику.

"Расследование по факту проводится согласно ч.3-1 ст. 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего". Уголовное дело взято на особый контроль", - добавили в департаменте полиции региона.