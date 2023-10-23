Подозреваемого в мошенничестве экстрадировали в Казахстан из Швеции

Генеральная прокуратура РК из Швеции в Казахстан экстрадировала подозреваемого в покушении на мошенничество, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГП РК

Скриншот с видео: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Как рассказали в Генпрокуратуре, в августе 2019 года в Алматы группа лиц, представляясь сотрудниками органов национальной безопасности, под предлогом проводимой проверки бизнеса и привлечения к уголовной ответственности потерпевшего попыталась похитить его 30 тысяч долларов США.

После того, как КНБ предотвратил их действия, подозреваемому удалось скрыться, и он был объявлен в международный розыск.

В последующем по запросу казахстанской стороны его задержали в Стокгольме правоохранительные органы Швеции.

«Сотрудниками генеральной прокуратуры и интерпола МВД РК при содействии министерства иностранных дел разыскиваемый доставлен в Казахстан и водворен в следственный изолятор Астана.

За совершение преступления ему грозит наказание от 5 до 10 лет с конфискацией имущества», – отметили в высшем надзорном органе страны.