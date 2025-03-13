Подозреваемую в торговле органами задержали в Польше

Правоохранительные органы задержали 35-летнюю женщину, обвиняемую в участии в международной преступной группировке, занимавшейся торговлей человеческими органами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана на железнодорожном пункте пропуска между Украиной и Польшей польские правоохранительные органы задержали 35-летнюю подозреваемую, которая с 2020 года находилась в международном розыске, объявленном правоохранительными органами Казахстана.

Задержанная подозревается в участии в международной организованной преступной группе, занимавшейся торговлей человеческими органами на черном рынке.

Следствие установило, что в период с 2017 по 2018 год участники этой преступной группы осуществляли незаконные сделки по трансплантации органов в медицинских учреждениях Республики Казахстан. В противоправные схемы были вовлечены граждане Израиля, Украины, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

По имеющимся данным, задержанная отвечала за встречу и размещение доноров и реципиентов, организацию их медицинских обследований, оплату расходов, а также за обеспечение соблюдения ими мер конспирации. Кроме того, она инструктировала доноров по вопросам маскировки, в том числе по запоминанию ложных сведений о родственных связях с реципиентами. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанной в Казахстан для проведения дальнейших следственных действий.