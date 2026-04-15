Полицейскими Алмалинского района Алматы раскрыта серия краж велосипедов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, в ночное время двое злоумышленников тайно похищали оставленные без присмотра велосипеды. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания.

Установлена их причастность к восьми эпизодам краж. По факту проводятся следственные действия. Полиция призывает граждан не оставлять велосипеды без присмотра и использовать противоугонные средства.



