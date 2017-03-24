Происшествия
Подозреваемых в 35 автомобильных кражах задержали полицйские Актау
Троих жителей Актау, подозреваемых в 35 автомобильных кражах, задержали сотрудники криминальной полиции УВД Актау, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на lada.kz
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"Мужчины разбивали стекла дверей автомашин и забирали из салонов оставленные там вещи", – рассказал начальник отдела криминальной полиции УВД Актау Сымбат Саудабаев.
Все трое сознались в преступлениях. По данным фактам ведется досудебное расследование по статьям 188 и 202 УК РК. На данный момент трое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.