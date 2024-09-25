Подозреваемых в избиении солдата Нацгвардии задержали в Астане

После поручения президента их нашли по домашним адресам в течение суток

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство внутренних дел РК сообщило о задержании виновных в избиении солдата Нацгвардии, по которому президент дал указание накануне, передает Kazpravda.kz

«В рамках уголовного дела оперативно-следственными мероприятиями установлено местонахождение всех фигурантов, причастных к избиению бывшего военнослужащего срочной службы Национальной гвардии. В течение суток в Астане по местам жительства оперативно задержаны двое подозреваемых - бывших сослуживцев потершевшего, непосредственно наносивших телесные повреждения. Оба водворены в изолятор временного содержания», - проинформировали в МВД.

Как сообщается, все причастные допрошены. Их действиям, включая осуществлявшего видеосъемку, будет дана правовая оценка.

Следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.

Напомним, накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил срочно найти избивших в поезде солдата Нацгвардии.

Он дал поручение министру внутренних дел Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности согласно законодательству.