Фото: пресс-служба МВД РК

В Павлодаре сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области задержаны двое жителей областного центра, подозреваемые в вымогательстве денег у военнослужащего, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

«По данным следствия, задержанные на протяжении нескольких месяцев, оказывая морально-психологическое давление на военнослужащего, завладели принадлежащими ему деньгами. Было установлено, что ранее задержанные находились в орбите криминального влияния и состояли в окружении подозреваемых в совершении ряда преступлений. Оба подозреваемых по санкции суда арестованы сроком на два месяца. Расследование продолжается, также проверяется возможная причастность задержанных к другим преступным эпизодам», — сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

В полиции призвали граждан не оставаться равнодушными и сообщать о любых фактах вымогательства или незаконной деятельности. Все обращения будут рассмотрены в строгой конфиденциальности.