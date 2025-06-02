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С 1 июня в Казахстане стартовала республиканская операция «Қарасора - 2025» по пресечению выращивания, производства и сбыта наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В Карагандинской области усилили контроль на ключевых трассах и выставили мобильные блокпосты. В круглосуточном режиме дежурят более 150 сотрудников полиции, задействованы 30 служебных автомобилей и спецтехника. Проверяются все подозрительные транспортные средства и маршруты.

Как отмечается, в первый же день операции в селе Батпак Осакаровского района сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с прокуратурой области выявили подпольную нарколабораторию. В результате задержаны двое жителей Шахтинска 24 и 25 лет.

По данным полиции, они приобрели частный дом за 3 млн тенге и организовали в нем производство синтетических наркотиков.

«Были изъяты 121 канистра с химическими веществами, пресс, реактор, респираторы, средства индивидуальной защиты и другое оборудование. Общий вес конфискованных прекурсоров — около двух тонн. Это уже третий крупный факт с начала года», — сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, они водворены в изолятор временного содержания.