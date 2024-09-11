Подростки помогли раскрыть преступление по горячим следам в Астане

Об инциденте юноши сообщили инспекторам роты патрульной полиции Акмолинской области, находившимся на маршруте патрулирования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
По словам подростков, в результате конфликта между двумя мужчинами один из них ударил оппонента ножом и затем скрылся.
Преступные действия злоумышленника были зафиксированы на видеокамеру телефона одного из подростков, что впоследствии помогло полицейским при задержании и сборе доказательств.
До прибытия скорой полицейские, не теряя драгоценных секунд, начали обследование ближайших дворов и опрос свидетелей.
«В результате их скоординированных действий по горячим следам задержан 63-летний гражданин, которого опознали свидетели. Задержанный был немедленно доставлен на место происшествия и передан прибывшей следственно-оперативной группе. Все действия сотрудников полиции зафиксированы на носимый видеорегистратор. Полицейские выразили благодарность подросткам, которые, не испугавшись, сняли на видео момент преступления и вызвали стражей порядка», – детализировали в правоохранительных органах.