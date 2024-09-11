Подростки помогли раскрыть преступление по горячим следам в Астане

Об инциденте юноши сообщили инспекторам роты патрульной полиции Акмолинской области, находившимся на маршруте патрулирования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

По словам подростков, в результате конфликта между двумя мужчинами один из них ударил оппонента ножом и затем скрылся.

Преступные действия злоумышленника были зафиксированы на видеокамеру телефона одного из подростков, что впоследствии помогло полицейским при задержании и сборе доказательств.

До прибытия скорой полицейские, не теряя драгоценных секунд, начали обследование ближайших дворов и опрос свидетелей.