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Общество
Подросток "заминировал" три школы в Алматинской области
Диасов Ораз
корреспондент

В Илийском районе Алматинской области в адрес трех общеобразовательных школ по электронной почте поступили сообщения об установленных взрывных устройствах. Об этом рассказала сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«На следующий день органы полиции совместно с КНБ установили 12-летнего школьника, совершившего данное преступление. В связи с недостижением возраста уголовной ответственности, уголовное дело в отношении школьника прекращено. Но его родители привлечены к административной ответственности по статье 127 КоАП за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Наложен адмштраф в размере 10 МРП», - сообщила спикер.

По ее данным, анализ показал, что большинство таких угроз поступает из-за рубежа.

«В интернете действуют анонимные сообщества, занимающиеся так называемым свайтингом – массовой рассылкой ложных сообщений в экстренные службы от имени других лиц. Мотивы при этом разные – личная месть, конфликт, желание создать проблемы другому человеку. Среди казахстанских школьников также наблюдается увлечение такими группами. Поэтому органы правопорядка обращаются к родителям с напоминанием о необходимости более внимательного отношения к поведению своего ребенка в интернете», - призвала Шугыла Турлыбек.

Она отметила, что МВД совместно со специальными органами активно взаимодействует с зарубежными правоохранительными органами, а также интернет-провайдерами для установления IP-адресов, аккаунтов и других сведений злоумышленников.

В итоге, только за последние 2 месяца установлены 5 человек, которые совершили рассылку ложных сообщений посредством интернета. В целом, с начала года 28 человек привлечены к уголовной ответственности за такие деяния, 8 из них осуждены к реальным срокам лишения свободы.

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