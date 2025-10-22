Подвиг Алии бессмертен

История,Столица
11
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В столичном Доме дружбы прошло заседание круглого стола, посвященное 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Торжество началось с возложения цветов к памятнику легендарному снайперу.

фото АНК

Открывая встречу, заместитель руководителя управления внутренней политики Астаны Ляззат Кусаинова подчеркнула, что имя Алии Молдагуловой в историю страны вписано золотыми буквами.

– Сколько бы лет ни прошло, она остается примером для всех поколений. Отрадно, что в этот день рядом с нами находится молодежь. Такие встречи учат ценить мирную жизнь, приводят к пониманию того, какой ценой она нам досталась, – говорила Ляззат Кусаинова.

Член Совета Ассамблеи народа Казахстана города Астаны, почетный председатель Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Владимир Божко отметил, что героизм казахстанцев в Великой Отечест­венной войне – часть общей национальной памяти.

– Мы должны помнить героев, которые защитили нашу страну, прославили наш народ и обеспечили мирную жизнь. Алия Молдагулова и Маншук Маметова – первые женщины Востока, которым было присвоено звание Героя Советского Союза. Они получили его за великий подвиг, – сказал Владимир Божко.

Преподаватель истории колледжа Astana IT University Ерлан Джиеналиев рассказал о ранних годах Алии Молдагуловой. Она родилась в 1925 году в Актюбинской области. Пережила голод, потерю родителей, скитания по степи. От голодной смерти девочку спас ее дядя, который повез Алию в Ленинград, где она стала учиться в школе.

– Алия была маленькой, серьез­ной, задумчивой и дисциплинированной девочкой. Она активно участвовала в общественной жизни школы, помогала неуспевающим ребятам, – продолжил преподаватель.

Ерлан Джиеналиев привел уникальный факт: Алия Молдагулова была первой казашкой, получившей путевку во всесоюзный пионерский лагерь «Артек». И в этом лагере она была вместе с Тимуром Гайдаром – сыном знаменитого писателя Аркадия Гайдара.

Образ героя ожил в онлайн-экскурсии, которую провела методист центра патриотического воспитания «Алия» Динара
Сисенгалиева. Она показала участникам фотографии, письма с фронта, рассказала о военной судьбе снайпера.

14 января 1944 года в бою под Новосокольниками Псковской области Алия Молдагулова подняла бойцов в атаку и... погибла. На ее счету – 78 ликвидированных фашистов. Алие Молдагуловой посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.

Преподаватель Национального университета обороны РК Амангуль Алдабергенова в своем выступлении говорила о роли казахстанских женщин в Великой Отечественной войне. По ее словам, только в 1942 году прошло семь волн мобилизации женщин, четыре из них были массовыми. За годы войны около десяти тысяч девушек из Казахстана участ­вовали в военных действиях на фронте.

– Мы до сих пор не знаем точного числа женщин-добровольцев, ушедших на фронт. В советской историографии чаще звучали имена Алии, Маншук и Хиуаз, но ведь были тысячи других – медсестры, летчицы, связистки. Их судьбы уникальны, их подвиги должны быть увековечены. Нам нужно изучать архивы, восстанавливать историческую правду о событиях тех лет, – подчеркнула она.

Профессор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, доктор исторических наук Тлеген Садыков напомнил, что во время войны из Казахстана на фронт ушли более 1,2 млн человек при населении всего 6,5 млн, то есть каждый пятый.

– Это говорит о силе духа народа, пережившего голод и реп­рессии 30-х годов. Половина ушедших не вернулись домой. Более 96 тысяч казахстанцев были награждены орденами и медалями, 528 человек стали Героями Советского Союза, – заключил профессор.

#АНК #память #100 лет #Алия Молдагулова

Популярное

Все
Партнерство между братскими странами
В журналистику – с футбольного поля
Чемпионки приняли присягу
Город растет и становится краше
Тренировочный процесс на Иссык-Куле
Сотни горожан вышли на забег в поддержку женщин с раком груди
Пограничники провели открытый урок
Внедрение биометрии в школьных столовых удобно и эффективно
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Благодаря передовым технологиям и господдержке
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
В Национальном музее стартовала международная выставка
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости

Читайте также

В столице прошла ярмарка с участием павлодарских аграриев
Факсимиле возвращают голоса истории
В Астане более 500 студентов военной кафедры посетили Военн…
В Астане военнослужащие поздравили ветерана войны с днем ро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]