Открывая встречу, заместитель руководителя управления внутренней политики Астаны Ляззат Кусаинова подчеркнула, что имя Алии Молдагуловой в историю страны вписано золотыми буквами.

– Сколько бы лет ни прошло, она остается примером для всех поколений. Отрадно, что в этот день рядом с нами находится молодежь. Такие встречи учат ценить мирную жизнь, приводят к пониманию того, какой ценой она нам досталась, – говорила Ляззат Кусаинова.

Член Совета Ассамблеи народа Казахстана города Астаны, почетный председатель Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Владимир Божко отметил, что героизм казахстанцев в Великой Отечест­венной войне – часть общей национальной памяти.

– Мы должны помнить героев, которые защитили нашу страну, прославили наш народ и обеспечили мирную жизнь. Алия Молдагулова и Маншук Маметова – первые женщины Востока, которым было присвоено звание Героя Советского Союза. Они получили его за великий подвиг, – сказал Владимир Божко.

Преподаватель истории колледжа Astana IT University Ерлан Джиеналиев рассказал о ранних годах Алии Молдагуловой. Она родилась в 1925 году в Актюбинской области. Пережила голод, потерю родителей, скитания по степи. От голодной смерти девочку спас ее дядя, который повез Алию в Ленинград, где она стала учиться в школе.

– Алия была маленькой, серьез­ной, задумчивой и дисциплинированной девочкой. Она активно участвовала в общественной жизни школы, помогала неуспевающим ребятам, – продолжил преподаватель.

Ерлан Джиеналиев привел уникальный факт: Алия Молдагулова была первой казашкой, получившей путевку во всесоюзный пионерский лагерь «Артек». И в этом лагере она была вместе с Тимуром Гайдаром – сыном знаменитого писателя Аркадия Гайдара.

Образ героя ожил в онлайн-экскурсии, которую провела методист центра патриотического воспитания «Алия» Динара

Сисенгалиева. Она показала участникам фотографии, письма с фронта, рассказала о военной судьбе снайпера.

14 января 1944 года в бою под Новосокольниками Псковской области Алия Молдагулова подняла бойцов в атаку и... погибла. На ее счету – 78 ликвидированных фашистов. Алие Молдагуловой посмертно присвоено звание

Героя Советского Союза.

Преподаватель Национального университета обороны РК Амангуль Алдабергенова в своем выступлении говорила о роли казахстанских женщин в Великой Отечественной войне. По ее словам, только в 1942 году прошло семь волн мобилизации женщин, четыре из них были массовыми. За годы войны около десяти тысяч девушек из Казахстана участ­вовали в военных действиях на фронте.

– Мы до сих пор не знаем точного числа женщин-добровольцев, ушедших на фронт. В советской историографии чаще звучали имена Алии, Маншук и Хиуаз, но ведь были тысячи других – медсестры, летчицы, связистки. Их судьбы уникальны, их подвиги должны быть увековечены. Нам нужно изучать архивы, восстанавливать историческую правду о событиях тех лет, – подчеркнула она.

Профессор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, доктор исторических наук Тлеген Садыков напомнил, что во время войны из Казахстана на фронт ушли более 1,2 млн человек при населении всего 6,5 млн, то есть каждый пятый.

– Это говорит о силе духа народа, пережившего голод и реп­рессии 30-х годов. Половина ушедших не вернулись домой. Более 96 тысяч казахстанцев были награждены орденами и медалями, 528 человек стали Героями Советского Союза, – заключил профессор.