Подземную нарколабораторию обнаружили в Туркестанской области (видео)
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Фитолабораторию по выращиванию марихуаны обнаружили в доме жителя города Кентау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции Туркестанской области.
Житель Кентау устроил под спальней специальный подвал, где оборудовал фитолабораторию.
Здесь при обыске оперативники изъяли 24 ведра с высаженной коноплей (более 2 кг), 20 спичечных коробков и бумажный сверток с 300 граммами высушенной марихуаны.
Проводится досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Подозреваемый арестован.