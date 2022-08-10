Подземные моря Уфы Ахмедсафина

В июле этого года исполнилось 110 лет со дня рождения Уфы Ахмедсафина, человека, открывшего 38 морей. Правда, их нельзя увидеть на обычной географической карте – только на специальной, геологической, потому что все эти моря подземные.

Уфа Мендыбаевич Ахмедсафин – гидрогеолог, академик АН КазССР (1954), доктор геолого-минералогических наук (1947), профессор (1949), академик АН КазССР (1954), заслуженный дея­тель науки КазССР (1961), Герой Социалистического Труда (1969), лауреат Государственной премии КазССР (1980). Смыслом его жизни всегда был целеустремленный труд на благо общества. Не покладая рук он работал в экс­педициях, изучая безбрежные пустыни, анализируя результаты научных поисков. Даже на отдыхе или во время прогулок у бурной речки, несущей воды со склонов гор Заилийского Алатау, он, присев на валун, не забывал внести в блокнот свежие мысли.

Родился Уфа в ауле № 2 Енбекшиказахской волости Петропавловского уезда Акмолинской губернии в бедной крестьянской семье. Детские годы будущего ученого были нелегкими. Отец Мендыбай прилагал все усилия, чтобы прокормить семью, нанимался батраком к зажиточным соседям, дома бывал мало. Но в те редкие дни, когда это удавалось, старался научить сына житейским мудростям, плел вместе с ним «морды» для ловли рыб, показывал, как ставить силки, как различать следы животных. Мать Мариам вела домашнее хозяйство, с малых лет приучая сына к труду. Уфа видел, как ловко спорилось у нее любое дело. Не отставая от матери, он усердно старался помочь ей – тащил бадью с водой, собирал кизяк или хворост. С малых лет страстно любил воду и часами мог играть в лужице, образовавшейся после дождя.

Мальчику не было и четырех лет, когда эпидемия оспы унесла жизни его родителей. В конце 1921 года Уфа попал в Петропавловск, в детский приют. Там он проявил незаурядный талант к живописи. Рисовал то, что когда-то видел в родном ауле – животных, птиц, природу, юрты…

Осенью 1930 года документы воспитанника Уфы Ахмедсафина об окончании восьмого класса школы направили в Ташкент. Красочный восточный город восхищал. Но жизнь предъявляла свои требования, и интересные впечатления в значительной мере были омрачены известием, что он, согласно распределению, должен учиться на планово-экономическом факультете Среднеазиатского хлопково-ирригационного института (САХИИ). Судьба, как бы испытывая на прочность, отодвигала от юноши его призвание. Тогда Уфа принял решение посещать занятия в Среднеазиатском геологоразведочном институте (САГРИ), куда попала часть выпускников Кзыл-Ординской школы.

Уфе Ахмедсафину было отказано в передаче документов в САГРИ, и он, не получая стипендии, зарабатывал на пропитание рисованием для газеты «Комсомолец Востока». В конце концов руководство САХИИ разрешило ему передать документы в САГРИ. Выяснив, что существует гидрогеологическая специальность по изучению водных ресурсов недр, он сразу определил свой путь. Учебный год пролетел незаметно. Наступила пора производственной практики, которая проходила в Сурхандарьинском районе.

В начале лета 1932 года Уфа занимается изучением восходящих источников в казахстанских горах на конусах выноса рек Большой и Малой Алмаатинок и совместно с гидрогеологами готовит рекомендации о возможности их использования для водоснабжения Алма-Аты. В 1933-м участвует в комплексной экспедиции под руководством профессора О. К. Ланге по изучению подземных вод предгорной равнины Киргизского Алатау.

В конце 1936 года Уфа Ахмедсафин успешно сдал вступительные экзамены в аспирантуру при МГРИ. Ученый совет Московского геолого-разведочного института единогласно присудил ему ученую степень кандидата геолого-минералогических наук.

В 1940 году по совету вице-президента Академии наук СССР академика О. Ю. Шмидта и профессора О. К. Ланге Уфа Ахмедсафин был направлен в Алма-Ату в Казахский филиал АН СССР на должность старшего сотрудника. С этого времени его научная деятельность связана с изучением гидрогеологии засушливых территорий родного Казахстана. Гидрогеологическая наука в республике тогда еще не оформилась как самостоятельная отрасль знаний. Большая часть территории республики оценивалась исходя из так называемой конденсационной гипотезы накопления пресных подземных вод, то есть образования их из водяных паров воздуха, как безводная или очень бедная качественными водоисточниками.

Чрезвычайно нужны были поис­ки новых научных направлений, разработка теоретических положений применительно к аридным зонам, которые могли бы дать результаты. Считалось, что пустыни являлись бесперс­пективными для поисков прес­ных вод. Используя разработанную методику, сотрудники под руководством Уфы Ахмедсафина осуществили ряд важных исследований.

В Северном Казахстане в результате регионального анализа были установлены закономерные связи между усыханием озер, понижением уровня грунтовых вод и многолетними климатическими колебаниями. Изучение подземных вод Западного Казахстана позволило создать карту Гурьевской и Мангышлакской областей. В Джезказганском, Успенском, Карагандинском, Целиноградском районах исследовались коллекторские свойства девон-карбоновых отложений, закономерности распределения в них трещинно-карстовых и поровых вод различного качества и производительности в зависимости от рельефа и тектоники.

В СССР крупнейшими пустынями являлись Каракумы, Кызылкумы, Муюнкумы, Бетпак-Дала, Сары-Ишик-Отрау и некоторые другие, занимающие около двух миллионов квадратных километров. В Казахстане они в совокупности с полупустынями составляли 66% территории.

С начала 1940-х годов в стране возникла необходимость всестороннего изучения и мобилизации природных и минерально-сырьевых ресурсов для ускорения развития производительных сил восточных, в том числе пустынных районов страны и оказания максимальной помощи фронту в период Великой Отечественной войны.

В связи с этим Академия наук СССР направила в различные районы экспедиции. Одну из них организовал Уфа Ахмедсафин. Стояла задача – изучить гидрогеологические условия пустынь Муюнкумы, Курманыкум, Сары-Ишик-Отрау, Таукум, Джуанкум, по возможности выявить там доброкачественные подземные воды и установить перспективы их использования.

В процессе исследований было вручную пробурено 250 скважин глубиной 15–20 м. Температура воды не превышала +4–6°C. С детских лет наблюдая за работой колодезников, знал Уфа Мендыбаевич, что некоторые виды рас­тений связаны с предпочвенной влагой. Начались активный поиск и напряженная работа мысли. По крупицам он добывал сведения о том, как корневая система черного саксаула, джузгуна, туранги и некоторых других растений извилистыми путями проникала в зону грунтовых вод.

Экспедиция в Муюнкумы в 1942 году обнаружила западнее озера Камкалыколь интересное явление при встрече в пустыне с родниками, называемыми «тма». Среди солончаков впереди каравана начали вырисовываться редкие конусообразные возвышения, покрытые густой зеленью зарослей камыша высотой до 3–5 м. В окружающей местности залегали соленые подземные воды, а с вершин конусов стекала совершенно пресная струя воды. Было обнаружено, что эти родники имеют глубинное происхождение.

В результате анализа метеорологических сведений стало ясно, что не суммарное количество годовых осадков и не среднегодовые величины испарений являются показателями формирования неглубокозалегающих подземных вод. Для процессов формирования куда более важное значение имеет распределение их по сезонам года.

Уфа Мендыбаевич обнаружил, что во время бурения скважин на значительных глубинах встречались очень влажные слои пес­ков, казалось, вот-вот брызнет вода в скважину. Однако воды вскрывались только через несколько метров. Можно сказать, что главенствующим фактором накопления влаги в пустынях следует считать наличие мощных, рыхлых песчаных отложений, в которые, как через сито могли проникать любые виды капельно-жидкой влаги.

Уфа Ахмедсафин впервые обозначил фундаментальные научные положения. Был доказан факт наличия в пустынных зонах Казахстана высококачественных грунтовых вод. Изучены и установлены региональные закономерности их формирования, минерализации и химического состава. Путем многочисленных расчетов определены ежегодно восполняемые запасы грунтовых вод. Обоснованы возможности извлечения части водных ресурсов недр для пастбищных территорий.

В результате изучения собранных материалов и данных поискового бурения уже в 1950-х годах было выявлено широкое распространение в засушливых районах Казахстана глубинных геологических структур, благоприятствующих накоплению в верхних частях земной коры напорных подземных вод. Это прежде всего мелкие впадины и древние долины с глубиной, не превышающей 50–150 м, они распространены главным образом в пределах Центрального и отчасти – Западного Казахстана.

Открытые ранее Уфой Ахмедсафиным пресные грунтовые потоки были изолированы от вод глубоких фильтрующих слоев палеоген-мелового возраста очень мощными и водонепроницаемыми пластами. Что касается глинистых и каменистых пустынь, то в них вообще отсутствуют пресные грунтовые воды. Наблюдения показали, что значительная часть осадков поглощается трещиновато-выветренной поверхностью горных массивов. В дальнейшем, фильтруясь по склонам гор вниз, они питают многочисленные, временно действующие водные потоки. Если бы эти потоки скапливались в предгорных равнинах, их было бы достаточно, чтобы образовать здесь огромное количество озер.

Уфа Мендыбаевич неоднократно указывал, что подземные моря и озера имеют ряд преимуществ перед поверхностными.

Во-первых, почти не подвержены испарению. Во-вторых, они, обладая малыми скоростями движения, расходуются чрезвычайно медленно, способствуя предохранению своих запасов от истощения. В-третьих, они не подвержены различного рода загрязнениям. Ресурсы подземных морей и озер обладают биологическими активными свойствами, что важно для поддержания нормальной жизнедеятельности флоры и фауны мира.

Наряду с фундаментальными исследованиями, которые привели к выявлению многочисленных артезианских бассейнов и мощных грунтовых потоков, при активном участии Уфы Мендыбаевича продолжались научные разработки Института гидрогео­логии и гидрофизики Академии наук КазССР, связанные с подробным изучением отдельных регионов целевого назначения, обширными теоретическими обобщениями. Серьезные исследования были осуществлены на территории Казахстана. В частности, были выявлены дополнительные большие ресурсы различных типов пресных вод в карбонатных геологических структурах в Джезказган-Улутауском, Успенском, Целиноградском, Джетыгаринском, Каратуском и других районах.

Одновременно Уфой Мендыбае­вичем разрабатывались принципы классификации, методы региональной оценки прогнозных вековых запасов ежегодно восполняемых ресурсов подземных вод, методы их определения и экономики использования, рассматривались проблемы установления основных областей и источников питания, миграции, территориального расположения различных типов подземных вод.

Долгое время в Казахстане отсутствовала карта, на которой были комплексно отражены важнейшие данные, показываю­щие залегание, распределение различных типов и качеств подземных вод неглубокого залегания. Только в 1970 году под руководством и редакцией Уфы Ахмедсафина завершается и выходит первая гидрогеологическая карта республики масштабом 1:500000.

Это карта стала природной моделью гидрогеологических условий верхней части гидросферы. Она позволила оконтурить на территории Казахстана ареалы распространения высококачественных грунтовых вод. Новая прогнозная карта артезианских бассейнов облегчила возможность целенаправленно и эффективно вести разведку и рационально использовать подземные воды в народном хозяйстве.

…Мы гордимся, что Советская средняя школа носит имя выдаю­щегося ученого-земляка –Уфы Мендыбаевича Ахмедсафина, труды которого служат богатейшим материалом при изучении таких предметов, как география, история Казахстана, литература.

Постановлением Совета Министров Казахской ССР от 12 июля 1985 года за № 238 об увековечении памяти академика Академии наук Казахской ССР было присвоено имя У. М. Ахмедсафина Институту гидрогеологии и гидрофизики Академии наук Казахской ССР, одной из улиц Алматы, советской средней школе в селе Трудовое Аккайынского района Северо-Казахстанской области.