Поединки сильнейших Статьи 16 ноября 2023 г. 2:46 85 Кошкарбек Тусипов В столичном спорткомплексе Beeline Arena проходит VI летняя Спартакиада по боксу среди мужчин, которая проводится раз в четыре года. фото Министерства туризма и спорта Первенство получилось представительным. Так, в нем принимают участие чемпионы мира Сакен Бибосынов, Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Нурбек Оралбай и более 250 спортсменов из всех регионов. Бои проходят по олимпийской системе на выбывание. Мужчины определяют победителей в 13 весовых категориях. В первый соревновательный день были проведены поединки 1⁄8 финала в весовых категориях до 48, 54, 67, 75 и до 86 кг. Успешно стартовали чемпион страны Нурсултан Алтынбек (до 54 кг), победитель соревнований Elorda Cup Тимур Кабдеш (до 54 кг), чемпион Казахстана среди молодежи Армат Арманулы (до 75 кг), Тимур Нурсеитов (до 75 кг), Аманбек Казангапов (до 86 кг). Аятулла Такижанов (до 75), считавшийся одним из фаворитов, в упорной встрече неожиданно проиграл чемпиону Азии среди молодежи Бакбергену Алиаскарову со счетом 1:4. – В течение недели боксеры страны будут выявлять лучших и продемонстрируют болельщикам напряженные поединки. Поскольку чемпионы турнира будут представлять страну на крупных международных соревнованиях в следующем году, бои в каждом весе должны быть оценены справедливо, а победить должны сильнейшие. Для этого в столицу приглашены опытные судьи страны и зарубежья. Приглашаю жителей и гостей города поддержать боксеров, – отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев. Сегодня будут соревноваться боксеры в весе до 51, 57, 60, 71 кг. Все поединки будут транслироваться в прямом эфире телеканалом Qazsport с 12.00. Финальные бои запланированы на 19 ноября. #Спорт #бокс #Спартакиада