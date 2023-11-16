Поединки сильнейших

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Кошкарбек Тусипов

В столичном спорткомплексе Beeline Arena проходит VI летняя Спартакиада по боксу среди мужчин, которая проводится раз в четыре года.

фото Министерства туризма и спорта

Первенство получилось представительным. Так, в нем принимают участие чемпионы мира Сакен Бибосынов, Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Нурбек Оралбай и более 250 спортс­менов из всех регионов. Бои проходят по олимпийской системе на выбывание. Мужчины определяют победителей в 13 весовых категориях.

В первый соревновательный день были проведены поединки 1⁄8 финала в весовых категориях до 48, 54, 67, 75 и до 86 кг. Успешно стартовали чемпион страны Нурсултан Алтынбек (до 54 кг), победитель соревнований Elorda Cup Тимур Кабдеш (до 54 кг), чемпион Казах­стана среди молодежи Армат Арманулы (до 75 кг), Тимур Нурсеитов (до 75 кг), Аманбек Казангапов (до 86 кг). Аятулла Такижанов (до 75), считавшийся одним из фаворитов, в упорной встрече неожиданно проиграл чемпиону Азии среди молодежи Бакбергену Алиаскарову со счетом 1:4.

– В течение недели боксеры страны будут выявлять лучших и продемонстрируют болельщикам напряженные поединки. Поскольку чемпионы турнира будут представлять страну на крупных международных соревнованиях в следующем году, бои в каждом весе должны быть оценены справедливо, а победить должны сильнейшие. Для этого в столицу приглашены опытные судьи страны и зарубежья. Приглашаю жителей и гостей города поддержать боксеров, – отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Сегодня будут соревноваться боксеры в весе до 51, 57, 60, 71 кг. Все поединки будут транслироваться в прямом эфире телеканалом Qazsport с 12.00. Финальные бои запланированы на 19 ноября.

#Спорт #бокс #Спартакиада

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