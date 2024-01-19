Поединок с рекордным результатом

Спорт
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Аскар Султан

Третий номер мирового рейтинга Елена Рыбакина сенсационно проиграла на Australian Open 57-й ракетке планеты россиянке Анне Блинковой.

фото ausopen.com

Розыгрыш первого в сезоне турнира Большого шлема, который в эти дни проходит в далекой Австралии, преподносит немало сюрпризов, особенно в женских поединках. Так, в среду сенсационно вылетела из турнира шестая ракетка мира из Туниса Онс Жабер, которая проиграла российской теннисистке Мирре Андреевой, занимающей 47-е место в рейтинге WTA со счетом 0:6, 2:6. А вчера проиграли и еще две спортсменки, имевшие наивысший рейтинг. Вначале пятая ракетка мира американка Джессика Пегула проиграла 51-й ракетке планеты француженке Кларе Бюрель со счетом 4:6, 2:6. А потом, к сожалению, наступило время покидать турнир и нашей Елене Рыбакиной. При этом едва не вылетела из турнира и первая ракетка мира полька Ига Швентек, которая с великим трудом обыграл 62-ю ракетку мира Даниэлу Коллинз из США со счетом 6:4, 3:6, 6:4 – она, кстати, в третьем сете уступала со счетом 1:4, но сумела сделать невероятный камбэк.

О поединке казахстанки и россиянки (кстати, теннисисты из России вынуждены выступать в нейтральном статусе) будут говорить еще очень долго. Мало того, что они провели на корте целых два часа и 46 минут, так еще и устроили самый длинный тай-брейк в истории турниров Большого шлема у женщин в одиночном разряде, установив таким образом своеобразный рекорд в этом виде спорта.

Анна Блинкова в упорнейшем матче переиграла Елену Рыбакину со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20). Но вы представьте себе только, что тай-брейк (дополнительная игра по геймам до победы одной из сторон) завершился, повторюсь, со счетом 22:20! Это была одна большая драма, где победить могли обе, но Фортуна явно улыбнулась Блинковой, которая тем не менее достойна этой победы. В ходе поединка Рыбакина сделала девять эйсов, совершила две двойные ошибки и релизовала пять брейк-пойнтов из восьми, тогда как Блинкова четыре раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

#Спорт #теннис #Елена Рыбакина #рейтинг

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