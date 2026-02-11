Тысячи западноказахстанцев приняли участие в акции «Поэзия тұлпары», посвященной 95-летию со дня рождения яркого представителя казахской литературы Мукагали Макатаева. Ее инициаторами стали специалисты областной библиотеки для детей и юношества им. Х. Есенжанова.
Мероприятия охватили детские сады, школы, колледжи, вузы, организации библиотечной системы и творческие объединения региона.
– Сегодня Мукагали Макатаев – один из самых востребованных поэтов. Его творчество близко читателям всех возрастов. В ходе акции прошли выразительные чтения стихотворений поэта. Одно из них – «Үш бақытым» – мы предложили для коллективной декламации. Это философское произведение, в котором поэт-патриот выделяет три главные ценности: родной язык, родную землю и Родину, – говорит директор ОБДЮ им. Х. Есенжанова Эльвира Амангалиева. – Мы специально вынесли проведение акции в общественные пространства, чтобы как можно больше людей вспомнили об этой дате и, придя домой, в минуты отдыха открыли книгу и окунулись в творчество любимого поэта.
У входа в библиотеку был установлен огромный портрет Мукагали Макатаева, на стендах – копии газетных публикаций о нем, его стихи. С приветственным словом к собравшимся обратились поэт, лауреат Международной премии «Алаш» Айткали Нариков, любитель поэзии Нурсагат Мажитов. Юные участники акции читали наизусть стихи Макатаева, члены Клуба ветеранов исполнили песню на его слова.
Акция стала стартом череды мероприятий, посвященных юбилейной дате. Так, в библиотеке запланировано проведение конкурса чтецов, а также тематический акустический вечер.