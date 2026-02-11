Поэзия – вне времени

Литература
9
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Тысячи западноказах­станцев­ приняли участие в акции «Поэзия тұлпары», посвященной 95-летию со дня рождения яркого представителя казахской литературы Мукагали Макатаева. Ее инициаторами стали специалисты областной библио­теки для детей и юношества им. Х. Есенжанова.

фото автора

Мероприя­тия охватили детские сады, школы, колледжи, вузы, организации библиотечной системы и творческие объединения региона.

– Сегодня Мукагали Макатаев – один из самых востре­бованных поэтов. Его творчество близко читателям всех возрастов. В ходе акции прошли выразительные чтения стихотворений поэта. Одно из них – «Үш бақытым» – мы предложили для коллективной декламации. Это философское произведение, в котором поэт-патриот выделяет три главные ценности: родной язык, родную землю и Родину, – говорит директор ОБДЮ им. Х. Есенжанова Эльвира Амангалиева. – Мы специально вынесли проведение акции в общественные пространства, чтобы как можно больше людей вспомнили об этой дате и, придя домой, в минуты отдыха открыли книгу и окунулись в творчество любимого поэта.

У входа в библиотеку был установлен огромный порт­рет Мукагали Макатаева, на стендах – копии газетных публи­каций о нем, его стихи. С приветственным словом к собравшимся обратились поэт, лауреат Международной премии «Алаш» Айткали Нариков,­ любитель поэзии Нурсагат Мажитов. Юные участники акции читали наизусть стихи Макатаева, члены Клуба ветеранов исполнили песню на его слова.

Акция стала стартом череды мероприятий, посвященных юбилейной дате. Так, в библиотеке запланировано проведение конкурса чтецов, а также тематический акустический вечер.

#акция #библиотека #поэзия #Мукагали Макатаев

