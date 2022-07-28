Погибли 3 человека: момент лобового столкновения двух авто попал на видео в Мангистау

Три человека погибли в аварии в пригороде Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.
Как сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области, информация по дорожной аварии у села Кызылтобе Мунайлинского района поступила в полицию 27 июля в 16:30.
Установлено, что водитель Volkswagen Passat направлялся в сторону Актау. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где, не уступив дорогу, столкнулся с Volkswagen Passat.
В результате ДТП водители обеих автомашин, а также один пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».