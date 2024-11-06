Погодные катаклизмы становятся новой нормой

Общество
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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

В аномальных жаре и наводнениях этого года виновато глобальное потепление

фото с сайта aljazeera_com

По прогнозам ООН, к концу века потепление на планете может дос­тигнуть 3,1 градуса по Цельсию. Но как показывает прак­тика, системы оповещения и реагирования не справляются с увеличением средних температур даже на 1,3 градуса.

Последнее десятилетие было самым жарким с момента проведения регулярных измерений. Лето нынешнего и прошлых годов побило все рекорды. В результате европейская часть материка летом значительно пострадала из-за лесных пожаров. В Португалии всего за две недели было уничтожено 3,5 тыс. гектаров леса. На юго-западе Франции погибло все живое на 350 га, в Греции пострадал ряд населенных пунктов.

В общей сложности жара и ее последствия унесли жизни 90 тыс. европейцев и четверть миллиона жителей стран Африканского Рога, на которые тоже обрушилась жара, аномальная даже для этих широт.

Осень принесла в Европу не долгожданную прохладу, а настоящий потоп. В середине сентября дожди лили в центральной части, а на прошлой неделе накрыли Испанию, побив местные и национальные рекорды по количеству осадков.

Больше всего от наводнений пострадала Валенсия. В ночь с 29 на 30 октября на метеостанции в Чиве всего за восемь часов выпала годовая норма осадков. Число погибших в результате паводков на сегодняшний день превышает 150 человек. Десятки тысяч жителей остались без электричест­ва, транспортное сообщение нарушено. Правительство Испании объявило общенациональный трехдневный траур.

В провинции Уэльва на юго-западе Испании, которая также пострадала от проливных дождей, первого ноября был объявлен «красный» уровень тревоги – предупреждение наивысшего уровня. На востоке страны, в том числе в Валенсии, остается в силе предупреждение о второй категории опасности.

Климатологи и метеорологи обвинили в наводнении так называемую отсеченную штормовую систему низкого давления, которая застряла над регионом. Euronews опубликовал результаты экс­пресс-анализа, которые свидетельствуют: глобальное потепление вдвое повышает вероятность подобных явлений, а сами дожди делает значительно более интенсивными.

Необычно теплая температура поверхности моря, которая значительно повысилась в результате антропогенного изменения климата, и потеп­ление атмосферы напрямую влияют на количество осадков, которые могут выпасть во время этих штормов.

«Без сомнения, подобные ливни усилились из-за изменения климата, — объясняет руководитель отдела атрибуции погоды в мире в Центре экологической политики Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто. – С каждой долей градуса потепления атмосфера может удерживать больше влаги, что приводит к более сильным осадкам. Эти смертоносные наводнения – еще одно напоминание о том, насколько опасным стало изменение климата при потеплении всего на 1,3 °C».

Euronews ссылается еще на одного эксперта: по мнению советника по климатическим рискам в Центре по изучению климата Красного Креста и Красного Полумесяца Рупы Сингх, массовые случаи смерти людей в результате аномальных погодных условий свидетельствуют о том, что мы не готовы к потеплению даже на 1,3 градуса, не говоря уже о 1,5 или 2 градусах. И стихийные бедствия, по ее словам, будут происходить все чаще.

По данным Межправительст­венной группы экспертов по изменению климата, опубликованным на сайте ООН, экстремальные погодные явления, вызывающие сильные наводнения и засухи, также стали более вероятными и разрушительными из-за антропогенного изменения климата.

«В результате повышения температуры гидрологический цикл ускорился, он стал более неустойчивым и непредсказуе­мым, и мы все чаще сталкиваем­ся с проблемой избытка или недостатка воды. Более теплая атмосфера удерживает больше влаги, что способствует обильным осадкам», – отметила генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Селеста Сауло.

Ожидается, что изменение климата усилит эту тенденцию в результате потепления Мирового океана и повышения влажности атмосферы. Ученые уже установили: изменение климата в этом году увеличило интенсивность осадков и усугубило последст­вия наводнений в Сахеле, Западной и Восточной Африке, в Азии (Непал, Индия, Пакистан и Афганистан) и на юге Бразилии.

В ходе исследований было установлено, что к возникновению некоторых стихийных бедствий привели иные факторы, включая урбанизацию, неэффективное управление земельными и водными ресурсами, а также бедность населения.

Казахстан тоже пострадал от последствий изменения климата. Весенние паводки стали крупнейшим по масштабу стихийным бедствием за последние 80 лет. Почти половина регионов оказалась под водой, порядка 18 тыс. жилых домов в городах и селах страны были затоплены.

Прошлая осень пришла на территорию республики поз­же положенного срока, затянувшееся тепло сменилось резким похолоданием, снег лег на теплую почву. В результате между землей и белым покровом образовалась корка льда, которая весной не дала земле освободиться от лишней влаги, что и привело к большой воде.

Над созданием информационной системы, которая позволит прогнозировать чрезвычайные ситуации и давать рекомендации по сокращению урона, сейчас работают МЧС и Министерство цифрового развития, используя опыт Германии и Нидерландов. К концу года она должна выдать первые прогнозы по весенним паводкам.

К совершенствованию таких систем Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал еще в 2022 году, чтобы к 2027-му ими был защищен каждый житель Земли. Ведь оборудование, обеспечивающее оповещение людей о надвигающихся штормах, наводнениях или засухах, – это не роскошь, а эффективный инструмент, который позволяет спасти жизни, снизить экономические потери и обеспечить почти десятикратную окупаемость инвестиций.

#погода #климат #глобальное потепление #катаклизмы

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