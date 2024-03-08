Погоны красоты

В будни девушки-полицейские носят форменную одежду и погоны, а в предпраздничный день надели – красивые платья. В них они вышли на сцену, чтобы под аплодисменты спеть лирические и патриотические песни.

С весенним праздником женщин-полицейских поздравил начальник ДП СКО Айдын Кабдулдинов. Он с благодарностью отметил, что в Северо-Казах­станской области 449 женщин прилежно исполняют обязанности по охране общественного порядка, профилактике преступности и расследованию преступлений. Лучшим из них он вручил грамоты и благодарственные письма МВД.

Инспектор подразделения административной полиции Тайыншинского района Аяна Багылова награждена юбилейной медалью «30 лет казахстанской полиции», а старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции ДП СКО Наталья Ковецкая получила нагрудный знак «Отличник органов внутренних дел II степени».