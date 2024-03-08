Погоны красоты Общество 8 марта 2024 г. 8:00 8 Андрей Кратенко Вокальная группа культурного центра полиции Северо-Казахстанской области сорвала бурю аплодисментов на концерте, посвященном Международному женскому дню 8 Марта. фото ДП СКО В будни девушки-полицейские носят форменную одежду и погоны, а в предпраздничный день надели – красивые платья. В них они вышли на сцену, чтобы под аплодисменты спеть лирические и патриотические песни. С весенним праздником женщин-полицейских поздравил начальник ДП СКО Айдын Кабдулдинов. Он с благодарностью отметил, что в Северо-Казахстанской области 449 женщин прилежно исполняют обязанности по охране общественного порядка, профилактике преступности и расследованию преступлений. Лучшим из них он вручил грамоты и благодарственные письма МВД. Инспектор подразделения административной полиции Тайыншинского района Аяна Багылова награждена юбилейной медалью «30 лет казахстанской полиции», а старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции ДП СКО Наталья Ковецкая получила нагрудный знак «Отличник органов внутренних дел II степени». #полиция #концерт #СКО #8 марта