Погорели на «откатах»

Закон и Порядок
7
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На востоке страны фигурантами громких уголовных дел стали сразу двое руководителей областного ранга.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как проинформировали в антикоррупционной службе Комитета национальной безопасности, под стражу отправлен теперь уже бывший руководитель облуправления пассажирского транспорта и автодорог.

При обыске у него изъяли наличными почти 122 млн тенге и 97,7 тыс. долларов, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещдоков.

Чиновник сел в высокое кресло в июле 2025 года. В декабре по итогам проверки после разрушения Шнайдеровского моста в Усть-Каменогорске он был уволен. То есть за неполные полгода, по версии следствия, руководитель успел получить от дорожно-строительных компаний и автобусных парков «откаты» на общую сумму 134 млн тенге.

Сотрудниками антикоррупционной службы задержан и глава департамента по обеспечению качест­ва в сфере образования. Главного инспектора-педагога подозревают в систематических взятках от учителей за прохождение государственной аттестации. Сейчас следователи устанавливают круг возможных соучастников и посредников.

В областном акимате подчерк­нули, что окончательную точку вправе поставить только суд. Оба поста входят в негласный перечень должностей с высокими коррупционными рисками. Сразу два громких задержания стали основанием для пересмотра требований к кандидатам на такие кресла. В приоритете – профессио­нализм, безупречная репутация, способность работать в условиях повышенной ответственности.

– Инфраструктурные и дорожные проекты требуют максимальной ответственности, – дал комментарий глава региона Нурымбет Сактаганов. – Управленцы с большим стажем государственной службы не имеют права допускать подобных просчетов. С теми, кто путает свой личный карман с интересами государства, разговор короткий, и пути наши расходятся.

#КНБ #задержание #ВКО #коррупция #руководители

