Погранслужба Кыргызстана усилила охрану границы из-за ситуации в Кордайском районе

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Кыргызстанские пограничники, дислоцированные на кыргызско-казахской границе, переведены на усиленный вариант несения службы, сообщает Kabar.kg со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы КР.

"В связи с обострением ситуации в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, граничащим с территорией Чуйской области Кыргызстана, пункты пропуска, а также подразделения ГПС КР, дислоцированные на кыргызско-казахстанской госгранице, переведены на усиленный вариант несения службы", - говорится в официальной информации ГПС КР.

Накануне в селе Масанчи Кордайского района произошла групповая драка. Силами полиции конфликт был локализован.

"Ситуация находится под контролем. Следственным управлением по факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Устанавливаются зачинщики и участники конфликта", - проинформировали в департаменте полиции Жамбылской области.

"Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности", - написал Президент РК в Twitter.

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