Погранслужба Кыргызстана усилила охрану границы из-за ситуации в Кордайском районе

Кыргызстанские пограничники, дислоцированные на кыргызско-казахской границе, переведены на усиленный вариант несения службы, сообщает Kabar.kg
со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы КР.
"В связи с обострением ситуации в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, граничащим с территорией Чуйской области Кыргызстана, пункты пропуска, а также подразделения ГПС КР, дислоцированные на кыргызско-казахстанской госгранице, переведены на усиленный вариант несения службы", - говорится в официальной информации ГПС КР.
Накануне в селе Масанчи Кордайского района произошла групповая драка
. Силами полиции конфликт был локализован.
"Ситуация находится под контролем. Следственным управлением по факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Устанавливаются зачинщики и участники конфликта", - проинформировали в департаменте полиции Жамбылской области.
"Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности", - написал Президент РК в Twitter
.