Погрузиться в будни спасателей предлагает выставка техники и оборудования

...Аварийно-спасательные инструменты, локаторы для поиска пострадавших, спецкостюмы с тяжеленными кас­ками и обширный автопарк чрезвычайных служб, включая пожарные машины и огромный автокран, представили в самом многолюдном месте в Талдыкоргане – близ цент­рального рынка. Здесь можно было не только надеть боевую одежду пожарного или примерить разные виды противогазов, но и посмотреть, как правильно обращаться с огнетушителем и даже самостоятельно затушить настоящий (безусловно, разведенный в безопасном месте) пожар.

Пока прохожие сидели за рулем спецтранспорта или оценивали вес пожарного рукава, сотрудники рассказывали им о правилах поведения при землетрясении, о безопасной эксплуатации электроприборов, газового оборудования и печей на твердом топливе. А молодые люди могли узнать больше о ежедневной работе спасателей, чтобы в будущем сделать выбор в пользу такой непростой, но очень важной профессии.