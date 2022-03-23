Погрузка нефти на морском терминале "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) под Новороссийском полностью остановлена после вывода из эксплуатации из-за повреждений двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ), сообщил журналистам глава компании Николай Горбань, передает Tass.ru.

"На сегодняшний день погрузка на морском терминале остановлена полностью", - сказал он.

При этом прием нефти из трубопровода пока продолжается в сниженном режиме, но свободных емкостей в резервуарном парке осталось до конца суток - после этого прокачка также будет остановлена, добавил Горбань.

В марте - апреле отгрузка нефти с терминала в адрес основных получателей (Италия, Франция, США, Испания) может упасть в три-пять раз, добавил глава КТК.

КТК пока не может провести обследование последнего из работающих ВПУ на предмет повреждений из-за неблагоприятной погоды, отметил Горбань.

Заместитель регионального менеджера по морским операциям морского терминала КТК-Р Игорь Флоровский добавил, что параллельный ремонт двух ВПУ невозможен, только последовательно.

О текущей ситуации на терминале КТК

В понедельник в КТК сообщили, что после завершения периода неблагоприятных погодных условий компания провела обследование комплекса оборудования выносных причальных устройств, по итогам которого было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. После этого КТК принял решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта.

Во вторник компания дополнительно сообщила, что вынуждена приостановить работу еще одного выносного причального устройства из-за обнаружения критических повреждений.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ремонт вышедших из строя в результате шторма ВПУ может занять не менее 1,5 месяца, все это время экспорт нефти по КТК на мировые рынки может быть приостановлен.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС