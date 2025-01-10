Похищавшую нефтепродукты ОПГ задержали в Кызылорде

В криминальную схему были вовлечены сами работники и охранники промышленного объекта
Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Кызылординской области при координации прокуратуры задержана группа, занимавшаяся хищением нефтепродуктов с предприятия города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
Как отмечается, в криминальную схему были вовлечены сами работники и охранники промышленного объекта.
«Проведено более 20 обысковых мероприятий. Изъято свыше 25 тонн похищенных нефтепродуктов. Предварительный ущерб предприятию составил более 200 млн тенге. В полицию доставлено 12 фигурантов, 9 из которых водворены в ИВС. Проводится расследование по фактам хищения и транспортировки нефтепродуктов без соответствующих документов», — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.