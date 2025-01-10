Похищавшую нефтепродукты ОПГ задержали в Кызылорде

В криминальную схему были вовлечены сами работники и охранники промышленного объекта

Фото: скриншот видео / polisia.kz

Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Кызылординской области при координации прокуратуры задержана группа, занимавшаяся хищением нефтепродуктов с предприятия города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как отмечается, в криминальную схему были вовлечены сами работники и охранники промышленного объекта.