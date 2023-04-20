Поиски пропавшей 6 апреля девочки продолжаются в Атырау

Кадр из видео ДЧС Атырауской области

В Атырау продолжают поиски девочки-подростка, ушедшей из дома 6 апреля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента по ЧС.

В поисковых работах задействован кинологический расчет оперативно-спасательного отряда. Спасатели, родственники, волонтеры, а также местные жители обследовали прибрежную территорию реки Урал находящуюся в зоне поиска.

«Кроме того, в течение всего периода водолазами ДЧС Атырауской области осуществлялись подводные водолазные спуски, в ходе которых обследовано более 730 квадратных метров дна.

На сегодняшний день, в связи с повышением уровня воды, увеличения скорости течения, а также из-за усиления скорости ветра водолазные работы прекращены», - рассказали спасатели.

В департаменте отметили, что допустимая для водолазных работ скорость течения – 2 м/с, сейчас она составляет до 3,5-4 м/с.

«Поисковые работы усложняются большим количеством инородных тел под водой, низким уровнем видимости. В подводных поисково-спасательных работах были задействованы 14 спасателей-водолазов, 4 единицы плавсредств ДЧС Атырауской области.

Надводные поиски продолжаются.

Уважаемые жители и гости Атырауской области! Просим Вас строго соблюдать правила безопасности на воде!» - обратились сотрудники ДЧС к казахстанцам.

Напомним, поиски девушки ведутся с 7 апреля. 11 апреля СМИ опубликовали сообщение из соцсети волонтера Сандугаш Кукеновой, участвовавшей в поисках подростка. По ее словам, девочка спрыгнула с моста в реку, этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения.