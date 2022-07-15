Поклонники из 36 стран купили билеты на концерт Димаша за первые 15 минут

14 июля стартовали продажи билетов на первый сольный концерт Димаша Кудайбергена. По информации Ticketon, за первые 15 минут билеты на шоу приобрели поклонники артиста из 36 стран мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DimashNews.

В своём официальном Инстаграм-аккаунте Димаш поблагодарил Dears, поделившись, что с нетерпением ждёт их в своей родной стране: «После моего анонса о старте продаж билетов Dears из 36 стран мира приобрели их за первые 15 минут. Сегодня начался 2-ой день продаж! Я надеюсь, что будет ещё больше гостей. Спасибо большое за вашу поддержку. Я вас всех очень люблю! Увидимся в Алматы 23 сентября! Добро пожаловать в Казахстан!»

Напомним, концерт Димаша Stranger пройдет 23 сентября 2022 года в 20:00 по времени Нур-Султана на Центральном стадионе города Алматы.