Полет на стремительных крыльях к победе

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Спорт
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Насихат Оркушпаева

Неподдельный интерес вызывает құсбегілік у зрителей: ловчие и птицы – на загляденье

фото Юрия Беккера, Игоря Бургандинова

Лучшие мастера құсбегілік из Казахстана, Кыргызстана, России, Монголии, Венгрии, Грузии, Турции, Испании, Китая, Канады вчера вместе со своими подопечными – беркутами, ястребами, соколами (всего 42 птицы) – соревновались за право выступать в финале Всемирных игр кочевников. Состязания проводились в этноауле.

Спортивная локация для проведения соревнования с птицами расположилась поодаль от белоснежных юрт на пересеченной равнинной местности. Раскатистый клекот беркутов и соколиный свист были этакими зазывающими маячками для посетителей. Экипировка хозяев птиц вызывала у зрителей не меньший интерес. К примеру, представители Турции выступали в нарядах, напоминающих одеяния времен Османской империи, а монгольская команда прибыла в костюмах, сшитых из натуральных шкур животных. Кстати, отборочный тур начался как раз-таки с оценки охотничьего обмундирования спортсменов и птиц. Между тем, согласно проведенной накануне жеребьевке, первыми выступления начали казахстанцы, и стартовали они, между прочим, восхитительно.

– Посмотрите, сколько зарубежных гостей прибыло к нам. Нужно отметить проявленные симпатию и уважение к многовековой культуре номадов, что доказывает – мы на верном пути популяризации древнетюркских видов спорта. Сейчас проходят отборочные полуфинальные туры. Финал состоится в пятницу, – сказал присутствовавший на состязаниях президент Республиканской федерации құсбегілік Берик Уали, отметивший также рост географии участников.

Сборную Казахстана в трех категориях представляли девять сильнейших спортсменов: Ерлан Кенжетаев, Бакдаулет Бабажан и Ибрагим Базарбаев (охота с соколами); Серикбек Кунтуган, Ерзат Байкадамов и Арман Кушкаров (охота с беркутами); Даурен Аршабай, Багдат Кеуенов и Кудайберген Рауилулы (охота с ястребами). С первых дней вся подготовительная работа проводилась под личным контролем главы федерации. Он еще накануне встретился с представителями судейского корпуса, в который вошли авторитетные специалисты из Казахстана, Кыргызстана, Монголии и России – всего шесть человек, и попросил их обеспечить справедливое судейство. Скажем сразу, оценивать участников было не так легко, как казалось на первый взгляд. Нужно было учитывать многие нюансы. К примеру, кто-то из спортсменов не смог представить жюри нацио­нальные головные уборы – так произошло с грузином Левани Доборджгинидзе. Однако, учитывая, что молодой человек впервые участвует в таком масштабном соревновании, судьи простили его за невнимательность.

– В первый раз беркута увидел, когда мне было восемь лет. Когда взял птицу на руку, в сердце что-то екнуло. Так появилось неугасимое желание заниматься­ охотой с ловчими. Больше десяти лет я неразлучен с крылатыми друзья­ми. Из-за бюрократических проволочек пришлось оставить свою птицу на родине, а уже здесь взять в пользование местного беркута. Специально для подготовки приехал в Астану чуть раньше. Моего «напарника» зовут Лучано – в честь оперного певца Паваротти, – сказал представитель Грузии.

На втором этапе отборочного тура требовалось, чтобы выпущенный в воздух беркут сел на руку хозяина (қолға шақыру). Тот же горделивый Лучано сначала ринулся к цели, но в моменте поменял траекторию движения, проигнорировав иностранного гостя. Зрители восприняли такое поведение ловчей ветреной погодой, однако сам спортсмен объяснил случившееся иначе.

– Думаю, в том, что произошло, моя вина. Понимаете, во время тренировочного процесса я был в обычной одежде, а сегодня – в национальном костюме. Скорее всего, мой юный крылатый друг немного растерялся, – посетовал Левани.

К счастью, птицы казахских джигитов проявили максимальную дисциплину.

– Я очень переживал, что ветер помешает моему пятилетнему Зангару достичь цели и опуститься­ на мою руку. К счастью, все обошлось. Видимо, накопленная за долгие годы связь и тренировки дали свой результат. Как сейчас помню: во время выпаса скота на джайляу увидел беркута и взял его домой, приручил и приучил к командам. Теперь мы неразлучны, – отметил спортсмен из области Абай Ерзат Байкадамов.

Аналогичные переживания испытала и участница из России – Ирина Попова. Для того чтобы завлечь птицу на руку, спортсменка выполнила чуть ли не танцевальные па, лишь бы беркут увидел ее.

– Согласно российскому законодательству, мы не имеем права вывозить птиц за пределы страны, поэтому своих временных подопечных выбирали здесь. Моего беркута зовут Сармас. Несмотря на сжатые сроки для тренировок – было всего два дня, – нам удалось подружиться. Для этого пришлось применять целую тактику: сначала на голову надевала специальный колпачок, именуемый клобучком, и в течение нескольких часов ходила с птицей на руках. Помню, когда сняла повязку с зорких глаз хищника, мы даже на несколько минут встретились с ним взглядами. Видимо, осознав, что перед ним чужак, беркут стал кричать, проявлять характер, а затем и вовсе отказывался выполнять ­команды. Во мне бушевали страх, злоба, обида. Но все обошлось. Сегодня мой друг продемонстрировал класс, – рассказала Ирина, которая выступает в ВИК вместе с супругом.

К слову, семейные пары представляли не только соседнюю республику, но и Турцию. Глава семьи Кизилбуга Недим Мутлу выступал в категории «охота с беркутом», а его супруга выставляла на состязание сокола.

– В отличие от беркута сокол более миниатюрная птица, и голос у нее более звонкий и тонкий. Для нас с мужем большая честь выступать на благодатной казахстанской земле. Спасибо организаторам за высокий уровень подготовки игр, гостеприимство и яркие впечатления, – поблагодарила турчанка Сойлмаз Кизилбуга Шейма.

Больше трех часов потребовалось для того, чтобы определить лучших в искусстве охоты с ловчими птицами в первый день. Как прошли состязания дальше, мы подробно расскажем в следующем номере газеты.

#Спорт #игры кочевников #игры номадов #құсбегілік

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