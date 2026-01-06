Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан продолжает устойчивое развитие в сфере возобновляемых источников энергии. На сегодня в стране функционируют 162 объекта ВИЭ общей установленной мощностью 3,5 гигаватт. Это включает: 67 ветровых электростанций, 49 солнечных электростанций, 43 гидроэлектростанции и 3 биогазовые электростанции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

По итогам 2025 года доля «чистой» генерации достигла 7%, отражая положительную динамику на пути к устойчивому энергетическому балансу. Напомним, в 2024 году доля ВИЭ составляла 6,43 % от общего производства электроэнергии в стране.

В 2025 году введено в эксплуатацию 9 новых объектов ВИЭ общей мощностью 503 МВт, из которых: 5 объектов ВЭС – 387 МВт, 3 объекта СЭС – 90 МВт и 1 объект ГЭС – 26 МВт. География новых объектов охватывала следующие регионы: Карагандинская, Улытау, Актюбинская, Жетісу, Кызылординская, Мангистауская область.

Важной частью развития рынка ВИЭ является проведение аукционных торгов в рамках плана на 2024–2027 годы общей мощностью 6,7 ГВт.

По состоянию на декабрь 2025 года распределено около 4 ГВт, что демонстрирует заинтересованность инвесторов и живой рынок «зелёной» генерации. Будут реализованы международные проекты с участием стратегических инвесторов, включая Total Eren, Masdar, China Power International Holding, China Energy.

В целом, до 2035 года в Казахстане запланирована реализация свыше 8 ГВт мощностей ВИЭ, что подтверждает последовательный курс страны на переход к устойчивой «зелёной» энергетике, укрепление энергетической безопасности и повышение устойчивости национальной энергосистемы.