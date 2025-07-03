Фунгицидная обработка от заболеваний зерновых, таких как ржавчина и септориоз, проведена на площади свыше 850 тыс. га. Против сельскохозяйственных вредителей – жуков, мух, тли, трипсов и совок – опрыскиванию подверглись более миллиона гектаров зерновой нивы и посевов масличных культур.

В работе используются как контактные, так и системные препараты. Тщательно подбирается их дозировка в зависимости от погоды: в условиях жары норма рабочего раствора увеличивается до 300 литров на гектар.

В сфере ирригации также наблюдается положительная динамика. В 2024 году в области поливом было охвачено 9,4 тыс. гектаров посевных площадей. Из них пбольшая часть – свыше 8 тыс. га – орошалась методом дождевания, тогда как капельное орошение применялось на тысяче гектаров.

На 2025 год запланировано расширение площади орошения на 2,1 тыс. га – что значительно выше прошлогоднего уровня. В план включены конкретные проекты в разных районах области: в Кызылжарском районе – проект «Елим Кызылжар»; в районе им. Г. Мусрепова – предприятие «Буденное СК»; в районе Шал акына – компания Zha-Group Ltd, в Акжарском районе – ТОО «НордАгрохим».

Больше всего полей с орошением введено в Тайыншинском, Шалакынском и Кызылжарском районах. Здесь широко применяются и дождевальные установки, и системы капельного полива.

Согласно утвержденной дорожной карте, к 2030 году в Северо-Казахстанской области планируется довести площади орошаемых земель до 21 тыс. гектаров. Рост будет поэтапным – из года в год. При этом в регионе по-прежнему нет цент­рализованных оросительных каналов: вода берется напрямую из природных водоемов – рек, озер, прудов и котлованов, что, по мнению экспертов, делает систему искусственного полива более экономичной и надежной.

По данным управления сельского хозяйства, Северный Казахстан делает ставку на сочетание современных агротехнологий и рационального использования водных ресурсов. Это позволяет не только сохранить урожай в условиях климатических вызовов, но и постепенно наращивать его объемы за счет развития орошае­мого земледелия.