Политику использования платных парковок пересмотрят в Астане

Столица
329

Об этом в ходе брифинга в СЦК сказал аким столицы Женис Касымбек,  сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Долгое время вопрос платных парковок в Астане вызывал спорные реакции среди горожан. Многих попросту не устраивала ценовая политика. На прошедшем  брифинге аким столицы сказал, что все парковочные места города перешли в собственность акимата на безвозмездной основе. Несмотря на судебные тяжбы, местным властям удалось изъять все земельные участки, которые находились под управлением частной компании (ТОО «Парковочное пространство Астаны»), в пользу коммунальных служб.

– Все земельные участки, которые находятся под управлением частной компании, безвозмездно переходят акимату. Кроме того, вся инфраструктура (шлагбаумы) и цифровая платформа тоже передается в пользование коммунальных служб. С учетом мнения горожан будем кардинально пересматривать парковочные места перед рядом объектов. Перед социальными объектами платных парковок не будет. Но, что касается центра города, то там мы будем поступать по примеру многих мировых столиц. Вы же сами ездите, знаете: попасть в центр города очень дорого. В Москве оставить автомобиль, например, на Тверской, выльется вам в кругленькую сумму, – сказал градоначальник.

Женис Касымбек добавил, что процедура пересмотра политики использования платных парковок будет проведена после завершения всех юридических моментов. 

– Некоторые места будут бесплатными, – еще раз подчеркнул аким. – А там, где есть пробки, будем стимулировать автовладельцев не оставлять транспорт.

#Астана #парковки #платность

