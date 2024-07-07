Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО

Фото: МВД РК

20 служебных авто расположились на плацу областного департамента полиции в форме национального инструмента. Музыканты исполнили кюй знаменитого Курмангазы.

«Священная домбра всегда передавалась из поколения в поколение. Это талисман, запечатлевший историю веков. Пусть ее звуки продолжают вдохновлять на новые достижения и способствовать процветанию нашей родины - Республики Казахстан», - сказал начальник ДП ВКО генерал-майор полиции Ерлан Омарбеков.

Национальный день домбры в Казахстане отмечают с 2018 года, когда был подписан соответствующий указ президента. С тех пор музыкальный праздник отмечается в первое воскресенье июля.