«Полицейские не обязаны предъявлять документы» – МВД обратилось к водителям

«В последнее время в СМИ и соцсетях публикуются видео, в которых участники дорожного движения требуют от сотрудников полиции предоставления документов о проведении оперативно-профилактических мероприятий и препятствуют их работе. Законом «О дорожном движении» и Правилами дорожного движения определены конкретные основания, а также порядок действий полицейских и водителей при остановке транспортного средства.

Так, при остановке автомашины полицейский должен подойти, представиться, предъявить служебное удостоверение и разъяснить причину остановки. В свою очередь водитель обязан выполнить законные требования сотрудника органов внутренних дел. А сотрудник полиции не обязан предъявлять документы, подтверждающие проведение оперативно-профилактических мероприятий», – отметил председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.