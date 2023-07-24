Полицейские нейтрализовали наркоканал в Семее

Фото: ДП области Абай

В результате длительной оперативной разработки в Семее ликвидирован канал поставки синтетических наркотиков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Абайской области.

По данным департамента, установлены участники интернет-магазина. Ими оказались трое местных жителей 18, 25 и 29 лет, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков путем тайных закладок в областном центре. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Сообщается, что у задержанных изъято более 250 разовых доз синтетических наркотиков, предназначавшихся для сбыта, а также мобильные устройства, с помощью которых велись фотоотчеты мест закладок. В устройствах обнаружен чат с перепиской в мессенджере Telegram, где «курьеры» получали инструкции и координаты по товару.

Сами закладки были обмотаны изолентой, внутри них, помимо полиэтиленового свертка с веществом, лежал магнит, с помощью чего товар крепился на металлическую поверхность.

«Экспертиза показала, что содержимое свертков является психотропным веществом «A-PVP», именуемое «скорость», общим весом более 73 гр. Цена при розничной продаже на «черном рынке» составила бы более 2 млн тенге», – рассказал заместитель начальника ДП области Абай Нариман Кульдиков.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, заключили в ДП.