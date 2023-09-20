Полицейские пошли «в народ»

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Раушан Утеулина

Кокшетауские стражи порядка лично предупреждают граждан о не сбавляющем темпа интернет-мошенничестве.

фото пресс-службы департамента полиции

Полицейские бьют тревогу: практически ежедневно акмолинцы становятся жертвами онлайн-мошенников, самая распространенная уловка которых – звонки под видом сот­рудников банков или правоохранительных органов. Сегодня преступления из серии «интернет-мошенничество» являются самыми распространенными в регионе, сообщает пресс-служба департамента полиции области.

В минувшие выходные сот­рудники управления криминальной полиции с помощью студентов Высшего медицинского колледжа и Высшей технической школы г. Кокшетау провели профилактическую работу среди жителей областного центра. Для проведения акции были выбраны наиболее многолюдные места: центральный парк и популярный торгово-развлекательный центр. За несколько часов стражи порядка и студенты раздали горожанам более 300 памяток с подробным алгоритмом действий при звонке от мошенников. А в беседах с людьми полицейские неоднократно напоминали о необходимости тщательно перепроверять звонки, чтобы не отдать личные средства третьим лицам.

Профилактическую работу проводят сотрудники всех подразделений департамента. Полицейские широко используют возможности мессенджеров WhatsApp и Telegram. Специальные видеоролики и слайды, предупреждающие граждан об участившихся фактах интернет-мошенничеств, полицейские распространяют в домовых чатах. Инициаторы акций уверены: использование в повседневной службе мобильных приложений – это возможность охватить профилактикой одновременно тысячи людей.

«Гражданам нужно помнить, что банк никогда не запрашивает по телефону сведения о карте клиента либо ее номер, код на обратной стороне, имя, фамилию владельца, тем более пин-код. Если собеседник пытается получить от вас такую информацию либо просит сообщить коды, которые пришли на телефон от банка, немедленно прекратите с ним разговор», – сообщают в ДП области.

Престарелым родственникам, соседям, знакомым необходимо разъяснить, какие способы мошенничества существуют, как вести себя при получении звонков и сообщений подобного характера, то есть ни с кем не вести диалоги на эту тему, предупреждают полицейские.

#полиция #интернет-мошенничество #профилактика

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