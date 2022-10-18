Более 30 вытрезвителей не хватает казахстанцам – глава МВД

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на заседании Правительства заявил, что полицейские вынуждены оформлять людей для принудительного лечения алкоголизма за свой счет, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, вопрос изоляции "пьяных дебоширов" до сих пор не решен. По стране функционируют всего 35 Центров временной адаптации и детоксикации - в народе "медвытрезвители" - на 778 койко-мест.

"Этого крайне мало. К примеру, в Усть-Каменогорске работает всего одно такое учреждение на 20 койко-мест. Полицейскими туда были доставлены 7 тысяч правонарушителей. Из них помещены 5 тысяч. Аналогично в Павлодаре – всего один вытрезвитель на 24 койко-места. В Кокшетау его вообще нет. Для решения проблемы необходимо в целом по стране еще 32 таких учреждения на 594 койко-места", – сказал министр.

Также он отметил, что продолжает оставаться нехватка койко-мест для принудительного лечения хронических "алкоголиков". Всего по стране функционируют 20 специализированных наркологических учреждений принудительного лечения. На сегодня имеется потребность в дополнительных 11 подобных медучреждений.

Помимо этих проблем, министр заявил, что сама процедура направления граждан в эти учреждения крайне забюрократизирована.

"Медицинские работники наркологических учреждений неохотно выносят соответствующие решения. В результате полицейские вынуждены заниматься этой работой, зачастую за счет собственных средств. Это оформление материалов в суды, сдача анализов, прохождение экспертизы правонарушителем и его доставление для госпитализации в медучреждения", – добавил Ахметжанов.