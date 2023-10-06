Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Жителя Павлодара накажут за сопротивление полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области.

Фото: Kazpravda.kz

В полицию поступил вызов об инциденте в одном из кафе Павлодара. Как оказалось, словесный конфликт между посетителями перерос в потасовку.

Один из участников конфликта, будучи пьяным, не подчинился законным требованиям полиции, пытался скрыться, применил насилие в отношении стражей порядка, сорвал погоны и испортил обмундирование.

«32-летний подозреваемый задержан и доставлен в полицию для дальнейших разбирательств.

Один из полицейских обратился за медицинской помощью в больницу.

Начато досудебное расследование по пункту 1 части 4 статьи 380 УК РК – угроза или насильственные действия в отношении представителя власти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются», – сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.