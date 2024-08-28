Полицейский получил 15 лет тюрьмы за распространение наркотиков в Костанайской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Замначальника отдела по борьбе с наркопреступностью УП г.Костаная в группе с неустановленными следствием сотрудниками полиции заставили одного гражданина склонить другого к совершению особо тяжкого преступления с целью последующего изобличения и привлечения его к уголовной ответственности.



Данное должностное лицо УП незаконно, неоднократно, находясь в служебной автомашине, сбывал лицу, имитирующему преступную деятельность, психотропное вещество и их аналог в особо крупном размере.



В салоне его автомашины в ходе обыска обнаружены и изъяты гашиш и меткатинон (аналог психотропного вещества), которые он незаконно хранил и перевозил с целью сбыта в особо крупном размере.



Подсудимый вину не признал, он и его защитники просили оправдать. Вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами и видеоматериалами следственных действий, заключениями судебных экспертиз и иными материалами дела.

«Подсудимый приговорен к 15 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Он лишен спецзвания «капитан полиции», - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.