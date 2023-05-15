Полицейский распространял наркотики в Алматы

Неделю назад в Костанае полицейские также задержали собственного коллегу за распространение "синтетики".

Фото: Kazpravda.kz

Сотрудниками ДКНБ по городу Алматы, совместно с УСБ ДП Алматинской области, на территории Алматы задержан сотрудник полиции УП Илийского района, сообщает Kazpravda.kz.

По данному факту в СУ ДКНБ Алматы зарегистрировано досудебное расследование по факту распространения наркотических средств.

"По делу проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз для обеспечения полноценного и всестороннего расследования факта", - проинформировали в областном ДП.

Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению, добавили в пресс-службе.

Отметим, что на прошлой неделе в Костанае полицейские задержали собственного коллегу за распространение синтетических наркотиков.