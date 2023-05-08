В Костанае задержали полицейского-наркодилера

За распространение синтетических наркотиков в Костанае полицейские задержали собственного коллегу, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

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5 мая в результате совместной операции сотрудников ДКНБ по Костанайской области и УСБ ДП Костанайской области в Костанае задержали сотрудника полиции.

Он подозревается в распространении синтетических наркотиков.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное ч.3 ст. 297 УК РК.