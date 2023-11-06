Полицейский совершил суицид в Алматинской области

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В полиции Алматинской области начали тщательное расследование по факту самоубийства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По данным ведомства, в полицию Балхашского района поступило сообщение от фельдшера больницы, что в одной из квартир районного центра, 31-летний сотрудник полиции совершил суицид.

"Данный факт незамедлительно был зарегистрирован по ст.105 ч.1 УК РК "Доведения до самоубийства". Отметим, что у погибшего гражданина были личные проблемы в семейных отношениях, что также будет проверено в рамках расследования уголовного дела. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок для обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств дела", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что ход расследования взят на контроль начальником областной полиции.

Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.