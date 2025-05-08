Полицейский вытащил детей из задымленного дома в области Жетысу

Происшествия
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7 мая в Талдыкоргане произошел случай, который навсегда останется в памяти горожан как акт настоящего героизма, сообщает Kazpravda.kzсо ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Полицейский Мирас Даутов, находясь вне службы, проезжал по улице Кокбастау, когда услышал крики о помощи. На дороге стоял мужчина, отчаянно зовущий на подмогу: в охваченном дымом двухэтажном доме оставались дети. Не колеблясь ни мгновения, страж порядка бросился внутрь здания вместе с сотрудником газовой службы. Сквозь плотный дым, рискуя собственной жизнью, они проникли в дом и вынесли на руках троих испуганных детей в возрасте от 9 до 13 лет. Их решительность и самоотверженность предотвратили трагедию.

Оперативные действия Даутова, газовой службы и пожарных позволили быстро ликвидировать очаг задымления. К счастью, никто не пострадал.

Поступок Мираса Даутова — это не просто исполнение служебного долга. Это подвиг, достойный уважения и подражания. В день, когда страна чествует своих защитников, он доказал, что звание офицера — это прежде всего ответственность, мужество и готовность прийти на помощь в самый опасный момент.

 

#дети #Талдыкорган #пожар

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