Полицейского начальника подозревают в покровительстве ОПГ "железнодорожников"

В СИЗО водворены начальник участка Жанааркинской дистанции пути и его заместитель, а также начальник линейного отделения полиции.

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Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента на транспорте при координации Главной транспортной прокуратуры пресекли деятельность ОПГ, которая в течение 2 лет занималась хищением материалов КТЖ, сообщает Kazpravda.kz.

«По версии следствия, похищенные подкладки, шпалы, рельсы и другие товары списывались путем внесения фиктивных сведений об их установке на верхних строениях дорожного полотна взамен непригодных либо имеющих определенные дефекты.

В преступную группу были вовлечены 17 действующих и бывших работников Карагандинского отделения АО «НК «КТЖ». Им покровительствовал сотрудник полиции», – рассказали в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры.

Предварительный ущерб, по данным надзорного органа, превысил 127 млн тенге, это порядка 800 тонн материалов верхнего строения ж/д путей.

«На сегодня установлены скупщики и местонахождение большинства похищенных товаров, а также грузовые автотранспортные средства, на которых их перевозили.

С санкции суда в следственный изолятор водворены начальник участка Жанааркинской дистанции пути и его заместитель, а также начальник линейного отделения полиции», – сообщили в ГТП.